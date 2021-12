Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.12.21 | Überblick

Putin gibt Pressekonferenz zum Jahresabschluss

MOSKAU: Russlands Staatschef Wladimir Putin gibt am Donnerstag (10.00 Uhr MEZ) in Moskau seine traditionelle Jahrespressekonferenz. Anders als vor einem Jahr werden diesmal dem Kreml zufolge wieder bis zu 500 Journalisten aus dem In- und Ausland anwesend sein. 2020 waren wegen Corona-Einschränkungen nur handverlesene Reporter zugelassen. Viele Fragen wurden damals online gestellt.

Deutscher Clemens bestreitet Zweitrundenmatch bei Darts-WM

LONDON: Nun steigt auch Deutschlands Nummer eins Gabriel Clemens in die Darts-WM ein. Der 38 Jahre alte Saarländer kämpft am Donnerstagabend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Waliser Lewy Williams um ein Ticket für die dritte Runde. Gewinnt Clemens, bekäme er es am 27. Dezember mit dem walisischen Mitfavoriten Jonny Clayton zu tun. Clemens war im Vorjahr der erste Deutsche, der bei der WM das Achtelfinale erreichte.