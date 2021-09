Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.09.21 | Überblick

Landtag von Sachsen-Anhalt soll Haseloff zum Regierungschef wählen

MAGDEBURG: Seit Montag steht die neue Koalition in Sachsen-Anhalt - am Donnerstag (10.00 Uhr) soll das schwarz-rot-gelbe Bündnis im Landtag Reiner Haseloff (CDU) als Ministerpräsidenten wiederwählen. Der 67-Jährige steht als erster Regierungschef in der Landesgeschichte vor seiner dritten Amtszeit. Nach der Wahl sollen die vier Minister und fünf Ministerinnen des neuen Kabinetts ernannt und vereidigt werden.

Merkel trifft Macron zu Arbeitsessen im Elyséepalast

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag zu einem Arbeitstreffen im Elyséepalast in Paris. Bei dem gemeinsamen Abendessen soll es unter anderem um die Situation in Afghanistan und in der Sahelzone gehen, hieß es aus Elyséekreisen. Außerdem wolle man über den bevorstehenden französischen EU-Ratsvorsitz sprechen.

VW-Abgasskandal: Betrugsprozess gegen VW-Manager beginnt

BRAUNSCHWEIG: Der Betrugsprozess zur VW-Dieselaffäre gegen vier Ex-Manager und -Ingenieure des Konzerns beginnt am Donnerstag (09.30 Uhr) in der Braunschweiger Stadthalle. Den Angeklagten wird unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit manipulierter Software in Millionen Autos vorgeworfen.

BGH verhandelt vier Diesel-Klagen wegen des Daimler-«Thermofensters»

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt am Donnerstag (09.00 Uhr) über mehrere Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käufern gegen Daimler. In allen vier Fällen geht es um das sogenannte Thermofenster, das bei der Abgasreinigung eine Rolle spielt. Nach Darstellung des Stuttgarter Autobauers ist das notwendig, um den Motor zu schützen. Die Kläger sehen darin eine unzulässige Abschalteinrichtung - wie bei VW.

BGH urteilt zu Schadenersatz für Leasing-Kunden im VW-Abgasskandal

KARLSRUHE: Im VW-Dieselskandal entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (11.00 Uhr), ob auch klagenden Leasing-Kunden Schadenersatz zusteht. In dem Fall aus Baden-Württemberg geht es um einen Audi mit dem Skandalmotor EA189, den der Kläger zunächst vier Jahre lang geleast und dann gekauft hatte. Der Mann fordert nicht nur den Kaufpreis zurück, sondern auch die zuvor gezahlten Leasingraten.

Fernsehpreis zelebriert in Köln sein Comeback als TV-Gala

KÖLN: Die deutsche TV-Branche zeichnet am Donnerstag die besten Filme, Serien, Schauspieler und Journalisten des vergangenen Jahres mit dem Deutschen Fernsehpreis aus. Nominiert sind unter anderem ZDF-Talker Markus Lanz sowie die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Den Preis für sein Lebenswerk erhält Hape Kerkeling (56).

«Inspiration4»: Erstmals starten vier Laien alleine ins Weltall

CAPE CANAVERAL: Erstmals sollen am Donnerstag (02.02 Uhr MESZ, 20.02 Uhr am Mittwochabend Ortszeit) vier Laien alleine zu einem mehrtägigen Weltall-Ausflug in die Erdumlaufbahn aufbrechen. Der 38-jährige US-Milliardär Jared Isaacman hat dafür eine «Dragon»-Kapsel beim Raumfahrtunternehmen SpaceX gechartert, die mit Hilfe einer «Falcon 9»-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus starten soll.

Umfrage: Arbeiten nach Feierabend macht vielen keinen Spaß

HAMBURG: In der Freizeit etwas für die Arbeit tun - das macht nach einer neuen Umfrage vielen Deutschen überhaupt keinen Spaß. 42 Prozent der im vergangenen August repräsentativ Befragten sähen das so, teilte die Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen mit. Weitere Ergebnisse aus dem «Freizeit-Monitor 2021» will die Stiftung am Donnerstag (10.00 Uhr) vorstellen.

Umstrittene Antibiotika-Regeln für Tiere - Entscheidung erwartet

STRAßBURG: Nach wochenlangen hitzigen Debatten um neue Regeln für die Antibiotika-Vergabe an Tiere soll am Donnerstag (09.00 Uhr) eine mit Spannung erwartete Entscheidung im EU-Parlament fallen. Dann wird bekanntgegeben, ob ein umstrittenes Veto des Umweltausschusses angenommen wurde. Falls ja, würde die EU-Kommission aufgefordert, fünf besonders wirksame Antibiotikagruppen künftig hauptsächlich Menschen vorzubehalten.

Berliner Volksbühne: Neuer Intendant Pollesch eröffnet Saison

BERLIN: Die Berliner Volksbühne steht vor einem Neustart. Der neue Intendant René Pollesch eröffnet am Donnerstagabend (19.00 Uhr) die nächste Spielzeit. Geplant ist die Uraufführung des Stücks «Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen» - dafür kehrt zum Beispiel Schauspieler Martin Wuttke («Tatort») an die Volksbühne zurück.

Springreiten: Nationenpreis beim CHIO mit Rekordprämie

AACHEN: Im Nationenpreis im Springreiten beim CHIO in Aachen gibt es soviel Geld wie noch nie zu gewinnen. Der Mannschafts-Wettbewerb beim weltweit größten Turnier ist am Donnerstag (19.30 Uhr/WDR) mit einer Million Euro dotiert.

Frankfurt und Leverkusen starten in Europa League - Union nach Prag

BERLIN: Für die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen beginnt an diesem Donnerstag die Gruppenphase der Europa League. Zunächst empfängt Bayer (18.45 Uhr/TV Now) in der Gruppe G Ferencvaros Budapest, das vom früheren Bundesliga-Trainer Peter Stöger betreut wird. Anschließend (21.00 Uhr/TV Now) erwarten die Frankfurter in der Staffel D Fenerbahce Istanbul mit Ex-Weltmeister Mesut Özil.