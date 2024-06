Das bringt der Dienstag

Selenskyj zu Ukraine-Konferenz in Berlin erwartet - Rede im Bundestag

BERLIN: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Dienstag zu einer internationalen Wiederaufbaukonferenz für sein Land in Berlin erwartet, die er zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnen will. Am Nachmittag will der Staatschef des von Russland angegriffenen Landes zudem eine Rede im Bundestag halten. Zu der Wiederaufbaukonferenz werden etwa 2000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von internationalen Organisationen erwartet. Es ist keine Geberkonferenz, bei der Geld für den Wiederaufbau gesammelt werden soll.

Bahn will Projektpartner über S21-Inbetriebnahme informieren

STUTTGART: Wann fahren durch den neuen Stuttgarter Tiefbahnhof die ersten Züge? Darüber will die Deutsche Bahn die Partner des Projekts Stuttgart 21 am Dienstag in einer Sitzung des Lenkungskreises informieren. Ein Bahnsprecher sagte, die Bahn werde - wie bereits angekündigt - am Dienstag über das Fahrplankonzept 2026 ausführlich informieren. Im Anschluss (16.30 Uhr) ist eine Pressekonferenz geplant.

Stoltenberg reist zu Treffen osteuropäischer Nato-Staaten in Riga

RIGA: Zur Vorbereitung auf den Nato-Gipfel im Juli in Washington treffen sich am Dienstag hochrangige Vertreter mehrerer osteuropäischer Nato-Staaten in Lettland. An den eintägigen Beratungen der sogenannten Bukarest-Neun-Gruppe in Riga wird auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen. Zu dem Kreis gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen - also die Staaten entlang der Nato-Ostflanke.

Baby nach der Geburt getötet: Eltern wegen Mordes vor Gericht

BIELEFELD: Vor dem Landgericht Bielefeld beginnt am Dienstag (08.30 Uhr) ein Prozess um ein nach der Geburt getötetes Baby. Angeklagt sind die Eltern. Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 20-jährigen Mutter und dem Vater (22) Mord vor. Laut den Ermittlungen sollen die beiden bereits vor der Geburt geplant haben, das Neugeborene zu töten - trotz Hilfsangeboten zum Aufziehen des Kindes. Das Baby war kurz nach der Entbindung im November 2023 in einer Wohnung in Bielefeld durch mehrere Messerstiche getötet worden.

Sachbuch des Jahres wird in der Elbphilharmonie ausgezeichnet

HAMBURG: Im Kleinen Saal der Hamburger Elbphilharmonie wird am Dienstag (18.00 Uhr) das Sachbuch des Jahres ausgezeichnet. Es gibt acht Nominierte. Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels würdigt damit zum vierten Mal ein herausragendes Sachbuch in deutschsprachiger Originalausgabe, das Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt. Der Preis ist mit insgesamt 42.500 Euro dotiert. Die Veranstaltung wird live übertragen.

Phil.Cologne debattiert über Nahost-Konflikt

KÖLN: In Köln beginnt am Dienstag (17.00 Uhr) das größte deutsche Philosophie-Festival, die Phil.Cologne. Zum Auftakt diskutieren der israelische Soziologe Natan Sznaider und der Schriftsteller Navid Kermani die Situation in Israel und Gaza. Auch bei weiteren Veranstaltungen steht der Nahostkonflikt im Mittelpunkt. Das Festival dauert bis zum 18. Juni.

Europameister im Zehnkampf wird gekürt - Mihambo greift ein

ROM: Am vorletzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom steht fest, wer den Titel im Zehnkampf holt. Die Entscheidung fällt an diesem Dienstagabend (22.25 Uhr/ARD) im abschließenden 1500-Meter-Lauf. Insgesamt fallen am fünften der sechs Wettkampftage acht Entscheidungen. Spannend sind aus deutscher Sicht aber auch die Qualifikationen am Vormittag. Speerwurf-Europameister Julian Weber startet seine Titelverteidigung, Olympiasiegerin Malaika Mihambo tritt im Weitsprung an. Außerdem stehen die Vorläufe in den Staffel-Wettbewerben an.