Einwohner und Markthändler stehen Schlange vor einer Covid-19-Teststation in Bangkok am 8. April 2021. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Es könnte mehr als zwei Monate dauern, um den jüngsten Covid-19-Ausbruch in Bangkok zu kontrollieren, der sich um Bars und Nachtclubs im Bezirk Thonglor konzentriert, sagte der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Kiatiphum Wongrajit.

Behörden gehen davon aus, dass die sich schneller ausbreitende britische Variante des Virus in den Vergnügungslokalen der Hauptstadt grassiert. Der Ausbruch hat inzwischen mindestens 20 Provinzen erreicht. Während es ein bis zwei Monate dauern kann, die Coronavirus-Situation in ganz Thailand unter Kontrolle zu bekommen, wird es in Bangkok mit den meisten Infektionen länger dauern. 12 Bangkoker Krankenhäuser haben die Covid-19-Tests aufgrund des Bettenmangels eingestellt. Und die Armee richtet nun Feldkrankenhäuser mit 3.000 Betten in zehn Armeestützpunkten ein.

Die hochansteckende B.1.1.7.-Variante des Virus wurde zuerst in Großbritannien entdeckt. Thailands Top-Virologe Yong Poovorawan glaubt, dass die britische Variante möglicherweise aus Kambodscha nach Thailand gekommen ist, wo der Stamm ebenfalls gemeldet wurde.