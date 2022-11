PATTAYA: Ein mutmaßlicher chinesischer Drogenboss, Besitzer des Club One Pattaya, in dem Hunderte von Gäste vor einer Polizeikontrolle geflohen sind und in dem Tütchen mit Drogen gefunden wurden, wurde verhaftet, weil er im Besitz eines gefälschten thailändischen Ausweises war. Vermutlich wollte er mit dem gefälschten Identitätsdokument seine wahre Nationalität verschleiern.

Pattayas Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem wahren Besitzer des kontrollierten Club One Pattaya um einen chinesischen Staatsbürger mit einem langen Strafregister handelt. Der stellvertretende Generalinspektor der Königlich Thailändischen Polizei sagte, er plane die Anordnung einer fünfjährigen Schließung des Nachtclubs.

Lesen Sie auch: Ungehorsam bei Nachtclub-Razzia

Der Verdächtige, Nitipat „Ku Aew“ C., 45, wurde am Dienstag (1. November 2022) von einer Kommandoeinheit unter der Haftbefehlsnummer 487/2022 verhaftet, weil er angeblich falsche Angaben bei der Eintragung in das Meldeamt gemacht hat, um an thailändische Ausweispapiere zu gelangen.

„Ku Aew“ war in Wirklichkeit ein chinesischer Staatsbürger, der einen gefälschten thailändischen Ausweis unter dem Namen Nitipat C. benutzte, um seine wahre Identität zu verschleiern und ein Geschäft zu betreiben, so die Polizei.

Lesen Sie auch: Nachtleben wirft Bestechungsvorwurf zurück

Er wurde vor dem Provinzgericht von Pattaya verhaftet, wo er sich nach der verpfuschten Razzia in seinem Nachtleben-Komplex vor einigen Tagen wegen des angeblichen Besitzes von Ketamin zum Verkauf verantworten musste.

Darüber hinaus untersucht die Polizei von Pattaya „Ku Aews“ Verbindung zu einem anderen, angeblich von Chinesen betriebenen Nachtlebenkomplex, wo er Berichten zufolge seine Kunden ablieferte, nachdem sein Nachtclub geschlossen worden war.