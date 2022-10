PATTAYA: Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem tatsächlichen Eigentümer des am Sonntag (23. Oktober 2022) kontrollierten Club One Pattaya (vorher Bone Pattaya) um einen chinesischen Staatsbürger mit einem langen Strafregister handelt. Der stellvertretende Generalinspektor der Königlich Thailändischen Polizei sagte, er plane, den bekannten Nachtclub in Nord-Pattaya für fünf Jahre zu schließen.

Der Manager des Club One Pattaya, ein bekannter und besonders bei Einheimischen beliebter Nachtclub, der am Sonntag von der Polizei in Pattaya durchsucht wurde, entschuldigte sich für den Ungehorsam seiner Gäste bei der Razzia und räumte Berichten zufolge ein, dass er den Konsum illegaler Drogen durch die Gäste des Lokals nicht kontrollieren konnte.

Pol. Generalleutnant Panurat Lakboon, stellvertretender Generalinspektor der Königlich Thailändischen Polizei, leitete am Montag (24. Oktober 2022) ein Treffen mit den Beamten der Polizeiregion 2 und der Polizei von Pattaya, um den umstrittenen Vorfall zu besprechen, bei dem mehr als 200 Gäste des Club One Pattaya der Kontrolle entkommen konnten, nachdem bei einigen von ihnen illegale Drogen gefunden worden waren.

Pol. Generalleutnant Panurat sagte gegenüber der Presse, er werde weitere Anklagen gegen den Manager des Club One Pattaya erheben, weil er fälschlicherweise behauptet habe, er stehe in Verbindung mit dem Gouverneur von Chonburi, und fügte hinzu, der Manager habe den Ruf der Strafverfolgungsbehörden geschädigt.

Der stellvertretende Generalinspektor wies die Polizei von Pattaya außerdem an, den Nachtclub erneut zu überprüfen, um festzustellen, ob es mit einer ordnungsgemäßen Lizenz betrieben wurde. Außerdem soll der angeblich tatsächliche Eigentümer des Club One Pattaya zu einem Verhör vorgeladen werden. Einem Polizeibericht zufolge ist er chinesischer Staatsangehöriger und soll mit zahlreichen Geldwäsche- und Drogenfällen in Verbindung stehen.

Nach Aussage von Pol. Generalleutnant Panurat würden derzeit Beweise gesammelt, um dem Gouverneur von Chonburi einen Antrag auf Schließung des Nachtclubs für fünf Jahre auf der Grundlage der Verordnung Nr. 22/2558 des Nationalen Rates für Frieden und Ordnung (NCPO) zu unterbreiten. Alle in dem Lokal gefundenen Drogen würden auf Fingerabdrücke untersucht. Mit der Maßnahme sollen die Besitzer des Rauschgifts ausfindig gemacht werden, fügte Pol. Generalleutnant Panurat hinzu.

Es wird auch berichtet, dass die Polizei von Pattaya rechtliche Schritte gegen drei Männer einleiten wird, die offenbar andere Gäste dazu angestiftet haben, sich an der Polizei vorbeizudrängen, um zu entkommen. Diese Personen würden wegen Störung der Strafverfolgung angeklagt werden.