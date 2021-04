Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.21

BANGKOK: Der frühere Politiker und ehemalige Besitzer mehrerer Massage Parlours in Bangkok, Chuwit Kamonwisit, hat erneut die Regierung scharf kritisiert, sie unternehme nichts gegen die wachsende Sexindustrie im Land.

Laut Chuwit setzt die Sexbranche im Jahr mehrere 100 Milliarden Baht um, mehr als der Handel mit illegalen Drogen. Der ausgesprochene Kenner der Sexindustrie postete auf seiner Facebook-Seite, Prostitution gäbe es landesweit mit einer Million Mädchen und Frauen.

Prostituierte arbeiteten in Kneipen, Bars, Karaoke-Bars, Go-Go-Bars, Lounges, Massage Parlours, traditionellen Massagegeschäften, Spas, Hotels, Resorts, Cafes, Restaurants, Friseur-Salons und als Escort. Junge Frauen finanzierten ihr Studium oder ihren aufwendigen Lebensstil mit käuflichen Sex. Attraktive Frauen in ihren „goldenen Jahren“ könnten in Bangkoker Top-End-Clubs 100.000 Baht im Monat verdienen

Chuwit behauptet, in Thailand würde es 100.000 minderjährige Prostituierte unter 18 Jahren geben, darunter Frauen aus Myanmar, Laos, Kambodscha sowie Karen und Chinesinnen.