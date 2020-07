China untersagt zwei Airlines Flüge auf das Festland

Flugverbot für Thai AirAsia X und Thai Lion Air in China. Foto: The Nation

BANGKOK: Die chinesische zivile Luftfahrtbehörde (CAAC) hat als Strafe für die Einreise von Covid-19-Patienten der Thai AirAsia X und Thai Lion Air Flüge nach China vom 20. bis 27. Juli untersagt.

Fünf Passagiere des Fluges Thai AirAsia XJ808 vom Bangkoker Flughafen Don Mueang nach Tianjian waren mit dem Coronavirus infiziert, ebenso sechs Passagiere der Thai Lion Air Flug SL117 von Bangkok nach Guangzhou. Die Flüge wurden am 7. Juli durchgeführt.

Beide Flüge waren gechartert worden, um chinesische Staatsbürger in Kuala Lumpur und Jakarta abzuholen. Die Flüge mussten jedoch in Bangkok einen Zwischenstopp einlegen, um die Flugnummer zu ändern bzw. aufzutanken. In Bangkok verließen keine Passagiere die Flugzeuge, und es wurden keine Fluggäste abgeholt.

Der thailändische AirAsia X-Flug von Kuala Lumpur hatte ursprünglich den Code XJ325, musste aber in XJ808 geändert werden, da die Airline keine Genehmigung für den Betrieb unter dem ursprünglichen Code hatte. Laut der Thai Lion Air musste ihre Maschine in Bangkok zum Auftanken landen.