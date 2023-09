CHIANG MAI: Führungskräfte aus der Wirtschaft in Chiang Mai forderten Premierminister Srettha Thavisin am Samstag (16. September 2023) bei einem Treffen in der Chiang Mai University auf, einen zweiten Flughafen in der Nordmetropole zu bauen und die Betriebszeiten des bestehenden Flughafens zu verlängern.

Sie forderten, dass der zweite Flughafen den Namen „Lanna International Airport“ erhalten solle, und sagten, dass die Betriebszeiten des internationalen Flughafens von Chiang Mai auf 24 Stunden pro Tag ausgedehnt werden sollten, um den Tourismus zu fördern. Derzeit schließt er um Mitternacht.

Die Airports of Thailand Plc (AOT), die den internationalen Flughafen Chiang Mai betreibt, führt derzeit Phase 1 eines Plans durch, der den Bau eines neuen internationalen Passagierterminals und die Renovierung des bestehenden Terminals für inländische Passagiere vorsieht. Diese Erweiterung wird die Kapazität des Flughafens auf 18 Millionen Passagiere pro Jahr erhöhen.

Gegenwärtig kann der Flughafen Chiang Mai etwa 15 Flüge pro Stunde abfertigen – im Durchschnitt 150 Flüge pro Tag. Nach der Fertigstellung von Phase 1 wird die Kapazität des Flughafens auf 30 Flüge pro Stunde steigen.

AOT bereitet auch eine Machbarkeitsstudie für den Bau eines zweiten Flughafens vor, der an die Provinz Chiang Mai angrenzt und sich im Bezirk Ban Thi der Provinz Lamphun befindet. Er soll sich über eine Fläche von 2.767,6 Hektar erstrecken und zwischen 50 und 60 Mrd. Baht kosten.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Machbarkeitsstudie in Betracht gezogen wird, bevor der Ausbau des internationalen Flughafens von Chiang Mai abgeschlossen ist.

Premier Srettha legte nach dem Treffen mit Unternehmern in Chiang Mai eine Liste der besprochenen Themen vor: