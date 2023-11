Von: Björn Jahner | 11.11.23

CHIANG MAI: Chiang Mai im thailändischen Norden und Austin, die Hauptstadt von Texas, stehen kurz davor, eine offizielle Städtepartnerschaft einzugehen, die an diesem Wochenende feierlich besiegelt wird.

Der Gouverneur von Chiang Mai, Nirat Phongsittithaworn, wird gemeinsam mit Bürgermeister Kirk Watson am Sonntag (12. November 2023) im Rathaus von Austin eine Absichtserklärung unterzeichnen, um diese wegweisende Initiative zu starten. An der Zeremonie nehmen auch eine 30-köpfige Delegation aus Thailand, der thailändische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Tanee Sangrat, und die US-Generalkonsulin in Chiang Mai, Lisa Buzenas, teil.

Die feierliche Auftaktveranstaltung findet im Wat Buddhananachat, einem buddhistischen Tempel südöstlich von Austin, statt. Austin unterhält derzeit bereits 13 Partnerstädte weltweit, darunter Mexiko, Peru, Australien, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Indien. Zudem befinden sich drei „Freundschaftsstädte“ in Kambodscha, Frankreich und Mexiko auf dem Weg zu einer offiziellen Städtepartnerschaft.

Gemäß Informationen auf der Webseite der Stadt Austin verfolgt der Partnerschaftspakt das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen von Austin und Chiang Mai zu fördern, Handel und Investitionen zu stärken sowie die wirtschaftliche Entwicklung beider Städte voranzutreiben. Darüber hinaus sollen neue Verbindungen im Bildungs- und Kulturbereich geschaffen werden.

Die thailändische Delegation wird Austin vom 11. bis 16. November 2023 besuchen, um an verschiedenen Treffen, Austauschprogrammen und geschäftlichen Veranstaltungen teilzunehmen.

Gouverneur Nirat äußerte sich optimistisch: „Wir hoffen, neue Partner und Freunde kennenzulernen, an einem Austausch von Ideen und Fachwissen teilzunehmen, bedeutende neue Wirtschaftsbeziehungen zwischen unseren Städten zu knüpfen und natürlich die Schönheit der thailändischen Kultur und das beeindruckende thailändische Essen mit den Menschen in Austin zu teilen.“

Bürgermeister Watson betonte die Gemeinsamkeiten zwischen Austin und Chiang Mai: „Beide Städte sind globale Zentren für Kunst, Kultur, Musik, Essen und Film. Wir teilen ein Engagement für Spitzentechnologie, kreative Industrien und einen starken Unternehmergeist. Bei der Zusammenarbeit an gemeinsamen Zielen sehen wir ein erhebliches Potenzial für beide Städte.“