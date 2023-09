Von: Björn Jahner | 05.09.23

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die Regierung und der privatwirtschaftliche Sektor in Chiang Mai trafen sich am Sonntag (3. September 2023) und erörterten Pläne für den Touristenzustrom sowie die Bekämpfung von Kriminalität.

Dieser Schritt erfolgte, nachdem Thailands neuer Premierminister Srettha Thavisin Pläne zur Ankurbelung der Wirtschaft angekündigt hatte, die den Haushalts- und Tourismussektor betreffen.

Foto: The Nation

Bei dem Treffen wurde auch erörtert, wie das Bewusstsein für Betrüger geschärft werden kann, die die Maßnahmen der Regierung ausnutzen könnten, um Bargeld oder persönliche Daten von Menschen zu stehlen.

Chiang Mais Gouverneur Worawit Chaisawat betonte, dass die Provinz von den Maßnahmen der Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft profitieren werde.

Foto: The Nation

Er erwartet, dass die Politik der kostenlosen Visa für chinesische und indische Touristen Chiang Mai helfen wird, mehr Touristen anzuziehen, da es Direktflüge aus beiden Ländern in die Provinz gibt. Touristen können auch in die benachbarten Provinzen weiterreisen, fügte er hinzu.

Die Regierung und der privatwirtschaftliche Sektor konzentrierten sich darauf, Besucher willkommen zu heißen, die Kriminalität zu bekämpfen und die Sicherheit zu gewährleisten, sagte er und fügte hinzu, dass die Provinz gut auf den Empfang von Touristen vorbereitet sei.

Foto: The Nation

Er erwartet, dass die Zahl der Besucher in der anstehenden Hochsaison zunehmen wird. Die Einheimischen sollten gute Gastgeber sein, die Besucher willkommen heißen und unterstützen, wenn sie Probleme haben, sowie die Provinzbeamten informieren, wenn sie Touristen sehen, die Probleme verursachen, so Khun Worawit.

Mit dieser Maßnahme soll das Vertrauen der Ausländer gewonnen und die dringend benötigten Einnahmen erzielt werden, auf die die nördliche Provinz angewiesen ist.

Foto: The Nation

Khun Worawit warnte auch vor Betrügern, sowohl im wirklichen Leben als auch in den sozialen Medien.

Pluemchit Singsutthichan vom Chiang Mai Provincial Office of the Comptroller General sagte, dass Betrüger bereits versuchen, die digitale Bargeldausgabe der Regierung in Höhe von 10.000 Baht auszunutzen, um Bargeld oder persönliche Informationen zu stehlen, obwohl die Registrierung für die Bargeldausgabe noch gar nicht eingeführt wurde.

Die Bevölkerung sollte sich nur bei zuverlässigen Agenturen informieren und nicht auf Links klicken, die sie über SMS oder Online-Plattformen erhält, riet Khun Pluemchit.