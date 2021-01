BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Freitag zwei Todesfälle und 279 neue Coronavirus-Fälle, von denen 273 lokal übertragen wurden.

Ein 44-jähriger Mann aus Bangkok und ein 70-Jähriger aus Mae Sot erlagen am Donnerstag dem Virus. Der Bangkoker hatte am 20. Dezember ein Restaurant in der Hauptstadt besucht und zwischen dem 26. und 27. Dezember Husten und eine laufende Nase bekommen. Am 28. Dezember entwickelte er Fieber und Atembeschwerden und ging am 30. Dezember ins Charoenkrung Pracharak Hospital, als sich seine Symptome verschlimmerten. Er wurde noch am selben Tag positiv auf das Virus getestet. Als sich sein Zustand verschlechterte, wurde er ins Chulalongkorn Hospital verlegt, wo er am Donnerstag gegen 15 Uhr starb. Der Mann aus dem Bezirk Mae Sot in der Provinz Tak wurde am 4. Dezember positiv auf Covid-19 getestet und erlag am Donnerstag um 22 Uhr einer Lungenentzündung und Atemstillstand.

Laut dem CCSA-Sprecher Dr. Taweesin Visanuyothin sind unter den 273 lokalen Covid-19-Fällen 257 thailändische Staatsangehörige und 16 im Land lebende Wanderarbeiter. Unter den sechs Fällen in staatlicher Quarantäne befinden sich fünf Ausländer und ein thailändischer Rückkehrer aus den USA. Bei den Ausländern handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen, einen Italiener und einen Slowenen sowie um zwei chinesische Staatsangehörige aus Hongkong und China.



Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Thailand ist auf 7.163 gestiegen. Bisher haben sich 4.273 Personen erholt und sind aus Krankenhäusern entlassen worden, während 63 Patienten starben. Lamphun und Sa Kaew sind die neuen Provinzen auf der Liste der 51 Provinzen, in denen Covid-19 Patienten gemeldet wurden.



Am dritten Tag der sogenannten „sieben gefährlichen Tage“ zu Neujahr starben am Donnerstag bei 652 Verkehrsunfällen landesweit 67 Menschen. Verletzt wurden 642 Verkehrsteilnehmer. Die Behörden klassifizieren einen Todesfall nur als solchen, der am Unfallort eintritt. Stirbt ein Verletzter auf dem Weg ins Krankenhaus oder später im Hospital, wird er nicht in dieser Unfallstatistik aufgenommen.