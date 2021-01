CCSA: Ein Covid-19-Toter, 230 neue Fälle

BANGKOK: Ein Mann in Bangkok ist gestorben und 230 weitere Menschen wurden mit Covid-19 infiziert. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf 70 Todesfälle und 11.680 Infektionen.

Laut Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), starb ein 67-jähriger Mann, der in Bangkok lebte. Er war zweimal, am 21. und 23. Dezember, in einer Unterhaltungsstätte gewesen. Am 24. und 27. Dezember erkrankte er mit Fieber und Husten. Nachdem er erfahren hatte, dass bei einem Angestellten eines von ihm aufgesuchten Lokals Covid-19 diagnostiziert worden war, ließ sich der Mann am 29. Dezember testen. Das Ergebnis war positiv. Am Donnerstag hatte er eine Lungenentzündung und akutes Nierenversagen und starb noch am selben Tag.

Von den 230 lokalen Neuinfektionen standen 83 in engem Kontakt mit zuvor infizierten Patienten oder besuchten Risikoorte, und 126 wurden während der aktiven Fallsuche in Gemeinden positiv getestet. Die erste Gruppe wurde in Samut Sakhon (55), Bangkok (12), Ang Thong (6), Chonburi (5), Khon Kaen (2) und je einer in Chanthaburi, Chaiyaphum und Pathum Thani gefunden. Die zweite Gruppe wurde während der aktiven Fallfindung in Samut Sakhon (110), Chonburi (5), Rayong (4), Pathum Thani (3), Samut Prakan (2), Chanthaburi (1) und Chachoengsao (1) entdeckt.

Die 21 infizierten Rückkehrer bzw. Einreisende setzten sich aus 18 Thais, einem Briten, einem Nigerianer und einem Türken zusammen. Sie kamen aus Deutschland (3), Katar (1), Äthiopien (1), Russland (1), den Vereinigten Staaten (1), dem Vereinigten Königreich (7), der Türkei (6) und Malaysia (1). Alle befanden sich in Quarantäne.