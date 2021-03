Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.21

BANGKOK: Die auf Cannabis basierenden medizinischen Produkte können nach Einschätzung von Ravissa Suchato, Wirtschaftswissenschaftler an der Abteilung für Agrar- und Ressourcenökonomie der Kasetsart-Universität, bis zum Jahr 2025 bis zu acht Milliarden Baht für die thailändische Pharmaindustrie generieren.

Medizinisches Cannabis ist in Thailand seit ein paar Jahren legal. Vor kurzem hat die Regierung zugestimmt, dass Teile der Pflanze mit sehr, sehr geringen Spuren der „high machenden" Komponente Tetrahydrocannabinol (THC) in medizinischen Produkten und Lebensmitteln enthalten sein dürfen. Cannabis-basierte Medikamente werden in Thailand als palliative Behandlung für einige Krebspatienten eingesetzt. Im vergangenen Jahr haben fast eine Million Patienten Medikamente auf Cannabisbasis erhalten.

Teile der Hanf-Pflanze, die reich an THC sind, wie die Knospen, sind weiterhin illegal und werden als Betäubungsmittel der Kategorie 5 eingestuft. Der Handel mit der Pflanze ist immer noch stark kriminalisiert. Erst in den letzten Tagen beschlagnahmte die Grenzpolizei in der nordöstlichen Provinz Nakhon Pathom Hunderte Kilogramm getrocknetes, gepresstes Cannabis, von dem man annimmt, dass es über den Mekong aus Laos in den Süden, möglicherweise nach Malaysia, geschmuggelt werden sollte.