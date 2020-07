Bulgariens Regierung bleibt im Amt trotz Rücktrittforderungen

SOFIA: Bulgariens Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow bleibt weiter im Amt trotz anhaltender Proteste und Rücktrittsforderungen - auch seitens Staatschef Rumen Radew. «Nichts hält uns in der Regierung, außer der Verantwortung», sagte Borissow am Samstagabend in einem Video auf Facebook. Denn sollten die Sozialisten die Regierung in Sofia übernehmen, würden sie den Staat auseinanderbrechen. Borissow warnte, dass wegen der Coronavirus-Pandemie der Wirtschaft und den Finanzen Bulgariens «schreckliche Monate und Jahre» bevorstünden.

Staatspräsident Radew forderte am Samstag den Rücktritt der bürgerlich-nationalistischen Koalitionsregierung von Boiko Borissow. Der Staatschef, Demonstranten sowie die oppositionellen Sozialisten werfen ihr Korruption vor.

«Die Wahlen (zum Parlament) sind in wenigen Monaten», erinnerte Borissow daran, dass die Amtszeit seiner dritten Regierung im Frühjahr 2021 abläuft. Er regiert in Sofia mit einer kurzen Unterbrechung seit 2009.

Borissow rief die Demonstranten auf, «kein Blut zu vergießen» und die Polizisten nicht anzugreifen. Teilnehmer an einem vorausgegangenen Protest dieser Art hatten am Freitagabend Flaschen auf Polizisten geworfen, die keine Schutzhelme trugen. Mehrere Tausend Demonstranten forderten auch am Samstagabend in Sofia den Rücktritt der Regierung.

Die regierende Partei GERB erklärte, dass Teilnehmer an der Präsidenten-Kundgebung unter anderem Polizeikräfte mit Flaschen angegriffen hätten. Drei Polizisten seien dabei verletzt und 18 Demonstranten festgenommen worden.

«Der Ausweg aus der entstandenen Lage ist einer: Rücktritt der Regierung und des Generalstaatsanwalts», sagte Radew in einer im Fernsehen live übertragenen Ansprache. «Die Gewalt und Manipulationen können das Vertrauen in die Institutionen nicht zurückbringen», begründete er. Radew sagte, die Bulgaren protestierten gegen Korruption, Angsteinjagen, Staatsanwaltserpressung. Hintergrund ist eine Polizeirazzia in den Arbeitsräumen von zwei hochgestellten Mitarbeitern des Präsidialamts, die vorübergehend festgenommen wurden. Dem einen wird Einflusshandel und dem anderen Anstiftung zum Amtsmissbrauch vorgeworfen.

Generalstaatsanwalt Iwan Geschew warf Staatschef Radew prompt einen Verstoß gegen die Verfassung vor: «Der «Vereiniger der Nation» erlaubte es sich wieder einmal, die Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu verletzen und einen groben Druck auf die Staatsanwaltschaft auszuüben», schrieb er auf Twitter.

Mehrere Hundert Demonstranten versammelten sich unterdessen erneut vor dem Präsidialamt in Sofia, um für Demokratie und gegen die seit Mai 2017 amtierende bürgerlich-nationalistische Regierung von Boiko Borissow zu protestieren. Staatschef Radew hatte bei einer vorausgegangenen Aktion dieser Art aufgerufen, die «Mafia» aus der Regierung un der Staatsanwaltschaft zu vertreiben. Die Proteste sollen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Sie werden vor einem von den Sozialisten angekündigten Misstrauensantrag im Parlament gegen die Regierung wegen angeblicher Korruption veranstaltet.