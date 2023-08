PATTAYA: Am Dienstag (29. August 2023) entfachte in den Abendstunden gegen 19.30 Uhr ein verheerender Brand in einem Wohnkomplex in Pattaya. Die örtlichen Behörden reagierten rasch auf den Notruf und entsandten Feuerwehr- und Rettungsteams zum Brandort.

Das Inferno brach in einem 24-stöckigen Condominium-Komplex aus. Die von Panik ergriffenen Bewohner brachten sich in Sicherheit, während die Feuerwehrleute den Brand im 9. Stock bekämpften, wo Flammen und Rauchschwaden aus einem Balkon aufstiegen und das gesamte Gebäude einhüllten, berichtete das thailändische Nachrichtenportal Siam Rath.

Die Feuerwehrleute setzten hydraulische Plattformen ein, um die Flammen zu löschen und brachten die Situation schließlich unter Kontrolle.

Obwohl keine Verletzten zu beklagen waren, schilderte ein Bewohner, wie er inmitten von dichtem Rauch und Hilfeschreien über eine Feuerleiter floh.

Ein anderer Bewohner, der Eigentümer der Wohnung, in der der Brand entfachte, erhielt die Nachricht über das Unglück aus der Ferne und bestätigte, dass keine Geräte angeschlossen waren, was den Verdacht auf einen elektrischen Defekt weckte.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Feuer aufgrund eines Kurzschlusses in einer externen Waschküche ausgebrochen sein könnte.

Während sich die Condo-Bewohnerschaft erholt, erinnert dieser Vorfall eindringlich an die Bedeutung von Brandschutzmaßnahmen und -vorkehrungen in Wohngebäuden.