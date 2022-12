Chinesische Touristengruppe in Pattaya vor der Pandemie. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Das Ministerium für Tourismus und Sport will Touristen und thailändischen Tourismusmitarbeitern in Vorbereitung auf die Rückkehr der chinesischen Urlauber in Thailand Covid-19-Auffrischungsimpfungen anbieten.

Der Minister für Tourismus und Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, sagte gegenüber der Presse, dass dies eine lohnende Investition sei, da die Preise für den Impfstoff jetzt niedriger seien und bei einigen hundert Baht pro Impfung lägen.

Minister Phiphat erläuterte, dass wenn ein durchschnittlicher Tourist 40.000 Baht ausgibt, würden die 7 Prozent Mehrwertsteuer den Wert des Impfstoffpreises übersteigen.

„Es wird ein gutes Image für Thailand schaffen, da wir in Bezug auf die Sicherheit im Gesundheitswesen zu den führenden Nationen gehören“, betonte er.

Nach Aussage des Ministers werde das Ministerium für Tourismus und Sport gemeinsam mit der thailändischen Tourismusbehörde und dem Gesundheitsministerium die Machbarkeit dieser Idee prüfen.

Wenn die Regierung das Programm genehmigt, wird sie dem Gesundheitsministerium Mittel für den Kauf von Impfstoffen zur Verfügung stellen.

Minister Phiphat sagte, das Ministerium für Tourismus und Sport werde das Gesundheitsministerium auch bitten, Auffrischungsimpfungen für die Beschäftigten im Tourismussektor vorzubereiten, bevor die ersten chinesischen Reisenden eintreffen.

Die zuständigen Behörden sollten Touristen, Angestellte im Dienstleistungssektor und Einheimische über Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen aufklären und sie ermutigen, Masken zu tragen und sich vor Risiken zu hüten, sagte er.

Bhumikitti Ruktaengam, beratender Vorsitzender des Fremdenverkehrsverbandes von Phuket, teilte der Presse mit, dass es zwar noch keinen aktuellen Stand bezüglich der Zulassung des Freizeittourismus aus China gebe, dass aber mit einem solchen Schritt in Kürze zu rechnen sei.

Er erwartet, dass die ersten chinesischen Touristen in Thailand am Ende des ersten Quartals eintreffen werden. Khun Bhumikitti sagte, dass das chinesische Neujahrsfest im nächsten Monat für diese Gruppe zu früh sein könnte, um Auslandsreisen zu unternehmen, da es derzeit in der Volksrepublik weit verbreitete Covid-19-Ausbrüche gibt.

Laut Khun Bhumikitti müssen auf Phuket bestimmte Probleme behoben werden, bevor der Tourismus wieder anspringt, wie z.B. der Arbeitskräftemangel in Spas, Hotels, bei Fluggesellschaften und in Einwanderungsbüros. Gemeinsam sollten der öffentliche und der private Sektor die Flugverbindungen zwischen Phuket und den großen Städten Chinas verbessern, so Khun Bhumikitti.

Er empfahl, dass die Tourismusbehörde die Erneuerung der Lizenzen für Reiseleiter beschleunigen und digitale Zahlungstechnologien sowie Schilder und Anweisungen in chinesischer Sprache vorbereiten soll. Mit diesen Maßnahmen soll chinesischen Touristen ihr Aufenthalt erleichtert werden.

Derzeit seien etwa 60 Prozent der privaten Reiseveranstalter in Phuket wieder im Geschäft, sagte Bhumikitti. Er fügte hinzu, dass 20 Prozent der geschlossenen Geschäfte wieder öffnen könnten, wenn die chinesischen Touristen zurückkehren.