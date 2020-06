Von: Redaktion DER FARANG | 17.06.20

Thailands stellvertretender Premierminister Somkid Jatusripitak. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Regierung sucht nach neuen Investitionsanreizen, um Unternehmen zur Verlagerung ihrer Produktionsbasis nach Thailand zu bewegen.



Der stellvertretende Premierminister Somkid Jatusripitak hat das Board of Investment (BoI) angewiesen, die Anreizpakete so umzugestalten, dass sie speziell für Unternehmen gelten, die ihre Fabriken verlagern wollen. Laut dem Minister zeigen Investoren der Nahrungsmittelindustrie, der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, der Logistik und Herstellung von Metallausrüstung aus China, Japan, Hongkong und Taiwan Interesse am Standort Thailand.

„Die Weltwirtschaft wird sich in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht erholen. Die Auswirkungen treffen ausländische Direktinvestitionen. Daher besteht die Herausforderung für das BoI darin, Thailand zu einer Drehscheibe für Südostasien zu machen", sagte Somkid und bezog sich dabei auf die Nachbarländer Thailands, auf Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam. Das BoI solle über Steueranreize hinausgehen und Optionen wie die Nutzung von Thailands 10 Milliarden Baht schweren Wettbewerbsfonds in Betracht ziehen.