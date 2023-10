Foto: The Nation

CHIANG MAI: Der beliebte Blumengarten Aunty Nok Aeang Flower Farm in Chiang Mai in der Nordregion von Thailand hat sich in ein Kaleidoskop aus leuchtenden Farben verwandelt und empfängt Touristen mit offenen Armen.

Der 40 Rai (6,4 Hektar) große Garten im Tambon Mueang Kaeo des Bezirks Mae Rim hat sich in einen Blumengarten verwandelt, in dem Margeriten, blauer Salbei, Rosen, Kosmen, Sonnenblumen und Chrysanthemen blühen.

Foto: The Nation

Der Garten ist für Touristen täglich von 06.00 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Foto: The Nation

Mit den kühleren Temperaturen in Chiang Mai strömen die Touristen in Scharen in den Garten, um die Schönheit dieser Blumen zu genießen, die eine wunderbare Kulisse für Selfies und Fotos für die sozialen Netzwerke sind.

Foto: The Nation

Aber dieser idyllische Garten hat noch mehr zu bieten als nur seine Blumenpracht. In diesem Jahr hat Pa Nok eine reizvolle Ergänzung eingeführt – ein charmantes Café mit einer handverlesenen Sammlung von Vintage- und antiken Gegenständen aus dem Norden Thailands.

Aunty Nok Aeang Flower Farm, 102 1 ซอย 10 Mueang Kaeo, Mae Rim District, Chiang Mai 50180 (Karte).