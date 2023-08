Von: Björn Jahner | 31.08.23

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Einwohner und Touristen in Chiang Mai wurden am Mittwochabend (30. August 2023) mit dem spektakulären Anblick eines Super-Vollmonds verwöhnt, der hell am leicht bewölkten Himmel über der nördlichen Provinz leuchtete.

Ein Super-Vollmond oder Supermond ist ein Vollmond, der fast mit dem Perigäum zusammenfällt – dem Punkt, an dem der Mond der Erde auf seiner elliptischen Umlaufbahn am nächsten kommt – was dazu führt, dass die Mondscheibe von der Erde aus gesehen scheinbar größer ist.

Foto: The Nation

Das Perigäum ist etwa 356.400 km von der Erde entfernt, und in diesem Jahr war der Mond am Mittwochabend sogar 357.185 km von der Erde entfernt, so dass Beobachter den deutlich größeren Mond von 20.15 Uhr bis zum frühen Donnerstag sehen konnten, teilte das Nationale Astronomische Forschungsinstitut von Thailand (Narit) mit.

Foto: The Nation

Obwohl der Super-Vollmond mit bloßem Auge zu sehen ist, hat das Institut Teleskope in verschiedenen Größen aufgestellt, damit die Menschen das Mondphänomen aus nächster Nähe beobachten können.

Foto: The Nation

Nach Angaben von Narit könnte der Super-Vollmond etwa 14 Prozent größer und 30 Prozent heller sein als im Februar dieses Jahres, als er am weitesten von der Erde entfernt war.

Der Super-Vollmond am Mittwoch war etwas ganz Besonderes, denn er war auch ein Blue Moon, der zweite von zwei Vollmonden in einem Kalendermonat. Manche nennen ihn den „Super Blue Moon“.

Foto: The Nation

Ein Blue Moon ist nicht häufig, er tritt nur alle zwei bis drei Jahre auf, zuletzt am 31. Oktober 2020.

Der nächste Super-Vollmond wird für den 17. Oktober 2024 erwartet, während der nächste Blue Moon am 31. Mai 2026 zu sehen sein wird.