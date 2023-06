BANGKOK: Thailands Kabinett hat grundsätzlich einen Entwurf für einen königlichen Erlass gebilligt, der den Blauwal (Balaenoptera musculus) als zusätzliches geschütztes Wildtier in Thailand einstuft. Der Entwurf wird mit einem anderen königlichen Erlassentwurf zusammengeführt, der zuvor vom Kabinett verabschiedet wurde und den Schildschnabel, auch Schildhornvogel genannt (Buceros vigil oder Rhinoplax vigil), als geschütztes Wildtier vorsieht.

Der Blauwal, das größte Tier der Welt, war bereits früher in Thailand als geschütztes Wildtier aufgeführt. Obwohl sie in allen Ozeanen vorkommen, wurden sie bisher nur dreimal an der Andamanenküste im Süden Thailands gesichtet. Der Blauwal wird auf der Roten Liste der Internationalen Union zur Erhaltung der Natur (IUCN) als gefährdete Art geführt. Auch in den Roten Daten von Thailand ist der Blauwal aufgeführt.

Sobald das Gesetz in Kraft tritt, werden der Blauwal (Balaenoptera musculus) und der Schildschnabel (Buceros vigil / Rhinoplax vigil) ähnlich streng geschützt wie 19 andere Arten von geschützten Wildtieren gemäß dem Wild Animal Conservation and Protection Act, B.E. 2562. Dieses Gesetz umfasst eine Vielzahl von Tieren, darunter Säugetiere, Vögel, Reptilien und Fische.