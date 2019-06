Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.19

BANGKOK: Bei elektrischen Zigaretten werden nicht nur Nikotin wie bei herkömmlichen Zigaretten eingeatmet, sondern auch Karzinogene bei der Verdampfung verwendeter Substanzen sowie Schwermetalle und andere Toxine.

Das hat der Generaldirektor des Department of Medical Sciences, Opas Karnkawinpong, bekanntgegeben. Das Regional Medical Sciences Center 6 in Chonburi hat von 2016 bis 2018 Proben von 51 E-Zigaretten-Flüssigkeiten untersucht, die von Polizisten in Chonburi beschlagnahmt wurden. Alle Proben enthielten Nikotin, obwohl auf einigen Verpackungen nikotinfrei stand. E-Zigaretten-Flüssigkeiten können zu einer zu hohen Nikotindosis führen, was bei jungen Neuanwendern zu einer Abhängigkeit vom Rauchen und zum Konsum illegaler Drogen führen kann, warnt Opas. Der Import oder Export von E-Zigaretten nach oder aus Thailand sowie der Konsum ist nach wie vor verboten.