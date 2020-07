Von: Redaktion DER FARANG | 05.07.20

BANGKOK: Die Zahl der neuen Condominium-Projekte in Bangkok ist im zweiten Quartal 2020 stark zurückgegangen.

Laut einer Umfrage von Colliers International Thailand wurden nur fünf Bauten gestartet, die 1.206 Eigentumswohnungen im Wert von 2,6 Milliarden Baht anbieten, 79,5 Prozent weniger als die 4.674 Einheiten im vorangegangenen Quartal. Das Nettoangebot an Eigentumswohnungen in Bangkok in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 betrug nur 7.086 Einheiten, 61,9 Prozent weniger als die 11.499 Einheiten im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Umfrage ergab auch, dass der Investitionswert auf dem Markt für Eigentumswohnungen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 13,62 Milliarden Baht gesunken ist. Colliers schätzt, dass das gesamte Angebot an Eigentumswohnungen im Jahr 2020 nicht mehr als 25.000 Einheiten betragen könnte, der niedrigste Wert in den letzten zehn Jahren.

Colliers International nennt den Grund für diesen Trend: Die großen Bauträger haben die Errichtung neuer Eigentumswohnungen reduziert und sind auf Projekte in ländlichen Gebieten, insbesondere im östlichen Wirtschaftskorridor ausgewichen. Viele Unternehmen planen in diesem Jahr keine neuen Projekte, um unverkaufte Einheiten zu veräußern. Darüber hinaus ist die gegenwärtige wirtschaftliche Rezession aufgrund der Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs kein geeigneter Zeitpunkt, um ein neues Projekt einzuführen.