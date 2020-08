Von: Redaktion DER FARANG | 12.08.20

CHIANG MAI: Zum Entsetzen der Passanten und Anwohner hat eine Ausländerin am Sonntagabend gegen 21 Uhr nackt den Vorbau des heiligen Schreins San Jao Phor Pratu erklommen.

Die 20 bis 30 Jahre alte Frau wurde von Rettungskräften abgeholt und in ein Krankenhaus gebracht. „Thai Rath“ berichtet weiter, die Ausländerin habe am Abend zuvor versucht, von der Nakhon-Ping-Brücke in den Fluss zu springen. Sie wurde aber daran gehindert. Dann griff die Frau sich auf der Brücke eine thailändische Flagge und wickelte sich darin ein. Anschließen warf sie eine weitere Flagge den Fluss, lief durch die Innenstadt und zeigte ihren Mittelfinger. Zeugen sagten aus, die Frau sei womöglich betrunken gewesen. In der Nähe des Schreins wohnende Thais kamen zu einer Zeremonie zusammen und entschuldigten sich bei den Geistern, um ein schlechtes Karma zu lindern.