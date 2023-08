HUA HIN: Ein amerikanischer Staatsangehöriger und seine thailändische Freundin wurden am Freitag (18. August 2023) in Hua Hin verhaftet, weil sie angeblich eine Webseite betrieben, auf der Prostitutionsdienste in vielen thailändischen Touristenstädten angeboten wurden.

Der 48-jährige Amerikaner wurde in seinem Haus in Hua Hin in der Provinz Prachuap Khiri Khan festgenommen. Seine 34-jährige thailändische Freundin wurde auf dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok festgenommen.

Foto: The Nation

Das Paar wurde wegen der Vermittlung von Prostituierten angeklagt.

Bei der Polizei waren Beschwerden von ausländischen Touristen eingegangen, denen zufolge sie von thailändischen Prostituierten, die von der Webseite „Absolute Angels Bangkok“ vermittelt wurden, unter Drogen gesetzt und ihrer Sachen beraubt worden waren.

Eine Untersuchung ergab, dass die Webseite, die sich selbst als Anbieter von Begleitdiensten in Bangkok und anderen Touristenstädten anpries, ausländischen Touristen offen Prostitutionsdienste anbot, wie der Kommandeur des Einwanderungsbüros, Generalleutnant Phakphumphiphat Sujjapan, am Freitag auf einer Pressekonferenz erklärte.

Foto: The Nation

Er sagte, dass die Webseite im Juli 429.500 Besuche verzeichnete und eine Liste von etwa 80 „Escorts“ in vielen Teilen des Landes, darunter Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai und Hua Hin, enthielt.

Die Polizei fand heraus, dass die thailändische Frau des Amerikaners als Administratorin der Webseite für die Annahme von Reservierungen und die Vereinbarung von Terminen zwischen den Callgirls und ihren Kunden verantwortlich war. Der Amerikaner hingegen soll sich um die technischen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Webseite gekümmert haben, so die Ermittler. Beide verdienten 40 Prozent der von den Kunden gezahlten Gebühren.

Foto: The Nation

Die Polizei beschlagnahmte vier Computer, relevante Dokumente und die Pool-Villa im Wert von 15 Millionen Baht. Außerdem beschlagnahmte die Polizei ein Mercedes-Benz-Coupé im Wert von 3,5 Millionen Baht, eine Honda-Limousine im Wert von 1,8 Millionen Baht, 14 Sparbücher mit Einlagen in Höhe von rund 9 Millionen und thailändische Aktien im Wert von 40 Millionen Baht.

Nach Angaben der Ermittler hat die Polizei das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft gebeten, den Zugang zu der Webseite zu sperren.

Südkoreaner wirbt Frauen für Sexhandel an

In einem anderen Fall wurde ein Südkoreaner verhaftet, der von der Einwanderungsbehörde Thailänderinnen für den Sexhandel in Südkorea angeworben haben soll.

Foto: The Nation

Der 41-jährige Mann wurde in seinem Haus in der Provinz Nonthaburi festgenommen.

Die Polizei beschlagnahmte auch seine Computer. Auf seinen Sparbüchern wurden Einlagen von über 100 Millionen Baht gefunden.

In seinen Computern entdeckte die Polizei Nachrichten, die der Verdächtige mit seinen Kunden und den von ihm angeworbenen thailändischen Prostituierten gechattet hatte, so die Ermittler.

Die südkoreanische Polizei hatte zuvor die Einwanderungsbehörde über den Verdächtigen informiert, der vor kurzem mit einem Touristenvisum nach Thailand eingereist war.