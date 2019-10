AuslÃ¤nder betrÃ¼gt Wechselstube um 30.000 US-Dollar

PHUKET: Die Polizei fahndet nach einem Ausländer, der am Dienstag das Personal eines Wechselschalters um rund 30.000 US-Dollar betrogen hat.

Der Mann hatte zuvor bereits mehrfach kleinere Baht-Beträge in US-Dollar eingetauscht, doch das Personal der Wechselstube hatte keine Kopie seines Passes angefertigt. Am Dienstag kam er gegen 13 Uhr und sagte, er habe 900.000 Baht, ob denn die Mitarbeiter der Wechselstube ausreichend Dollar vorrätig hätten. Dem Ausländer wurden entsprechend viele Dollar gezeigt. Der Mann zählte nach, steckte das Geld in einen weißen Umschlag und diesen in seine Tasche. Er gab die Tasche dem Personal und wollte in sein Hotel zurückkehren, um die 900.000 Baht zu holen. Als er bis 15 Uhr nicht wiederkam, vermuteten die Mitarbeiter, dass etwas nicht stimmte. Sie öffneten die Tasche und den Umschlag. Darin befanden sich zwei 100-Dollar-Banknoten und weißes Papier. Die Polizei glaubt, dass sich der auf 60 Jahre geschätzte Trickbetrüger noch in Phuket aufhält. Beamte haben bereits Hotels überprüft und die Immigration und alle Polizeistationen auf der Insel alarmiert.