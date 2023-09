LOEI: Die Thailändische Handelskammer bereitet sich darauf vor, der Regierung Pläne für den Ausbau des Flughafens in der Provinz Loei im Nordosten des Landes vorzulegen, in der Hoffnung, die Anbindung an den Tourismus im Isaan zu verbessern.

Diese Initiative folgt auf einen ähnlichen Plan, der während der Amtszeit des ehemaligen Premierministers Prayuth Chan-o-cha ins Leben gerufen wurde, als er und sein Kabinett Loei besuchten und eine mobile Kabinettssitzung in der Provinz Phetchabun abhielten. Das Kabinett genehmigte den Ausbau des Flughafens Loei, um seine Kapazität und seine Standards zu erhöhen, damit er die wachsende Zahl von Touristen aufnehmen kann, und bewilligte ein Budget von 987,8 Millionen Baht für das Projekt. Diese Entwicklung ist Teil der wirtschaftlichen und sozialen Wachstumsstrategie für die oberen nordöstlichen Provinzen, einschließlich Loei.

Laut Nattapol Leungwongpaisal, dem Vorsitzenden der Handelskammer für die oberen nordöstlichen Provinzen, stammen die Haupteinnahmen von Loei aus der Landwirtschaft und dem Tourismus. Man geht davon aus, dass die Verbesserung der Infrastruktur das Wirtschaftswachstum, insbesondere im Tourismussektor, fördern wird. Der Ausbau des Flughafens wird als Schlüsselfaktor für die Steigerung der Besucherzahlen angesehen. Derzeit reisen Touristen in der Regel mit dem Auto von Bangkok nach Loei, was etwa sieben bis acht Stunden dauert. Durch den Ausbau des Flughafens soll die Anreise für Touristen in die Provinz erleichtert werden.

Der Flughafen Loei fertigt derzeit über 300.000 Passagiere ab, was nicht ausreicht, um die mehr als 3 Millionen Touristen, die Loei jährlich besuchen, aufzunehmen. Daher strebt die Provinz einen Flughafen an, der mindestens 1 Million Passagiere pro Jahr abfertigen kann. Die Handelskammer für die oberen nordöstlichen Provinzen, die fünf Provinzen (Udon Thani, Loei, Nong Bua Lam Phu, Nong Khai und Bueng Kan) vertritt, setzt sich für die Entwicklung von Flughäfen sowohl in Udon Thani als auch in Loei ein, da dies die Verbindungen zwischen diesen fünf Provinzen erheblich verbessern würde.

Die Handelskammer plant, den Vorschlag für den Bau und die Verbesserung des Flughafens von Loei während der Jahresversammlung der Handelskammer vom 14. bis 16. September 2023 vorzulegen. Die Kammer hat bereits mit der Planung und Beratung begonnen und bemüht sich um die Genehmigung der Regierung für dieses Projekt, das nicht nur den Tourismus fördern, sondern auch den Flughafen Loei zu einem Zollhafen für die Einfuhr von Waren aus China über Laos und für die Ausfuhr thailändischer Waren nach China über Laos machen würde.