Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.20

HUA HIN: Die Regierung hat nach einem Bericht des Nachrichtenportals „Talk News Online“ den Ausbau des Flughafens in Hua Hin genehmigt.

Die Erweiterung mit 350 Millionen Baht besteht aus zwei Projekten. 250 Millionen Baht sind für den Ausbau der Start- und Landebahn auf 45 Meter Breite vorgesehen, damit größere Flugzeuge Hua Hin anfliegen können. Derzeit kann der Flughafen zwei Maschinen vom Typ Boeing 737 aufnehmen, später sollen fünf B 737 gleichzeitig parken können. Mit 100 Millionen Baht soll der Passagierterminal auf internationale Standards gebracht werden. Zurzeit können in der Stunde nur 300 Passagiere abgefertigt werden, künftig werden es bis zu 900 sein.

Das Projekt soll in zwei bis drei Jahren abgeschlossen werden. Dann sollen weitere internationale und Inlands-Flüge in Hua Hin starten und landen. Möglich sind Direktverbindungen vom chinesischen Festland, von Südkorea, Indien, Hongkong und Südostasien. Die lokale Tourismusbranche hofft, dass der erweiterte Airport der Wirtschaft in Hua Hin und der benachbarten Provinz Phetchaburi einen merklichen Aufschwung bringt. Der Flughafenausbau ist Teil der Verbesserungen der Infrastruktur von Phetchaburi entlang der Küste bis Chumphon. Das Projekt hat bereits einen Namen: „Thai Riviera“.