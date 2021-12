Auftakt der 38. Thailand International Motor Expo

Von: Björn Jahner | 01.12.21

BANGKOK: Am Mittwoch erfolgte der Startschuss zur „38. Thailand International Motor Expo 2021“, die vom 1. bis 12. Dezember 2021 in der Impact Arena in Muang Thong Thani in Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi stattfindet.

Den Besuchern wird auch dieses Jahr wieder ein Autosalon mit vielen Fahrzeugneuheiten bekannter Marken zum Messe-Vorteilspreis angeboten, wobei der Schwerpunkt dieses Jahr auf günstige Elektroautos aus vorwiegend chinesischer Produktion liegt. Präsentiert werden Fahrzeuge von 32 Automobilherstellern und Motorräder 12 verschiedener Fabrikate.

Rolls-Royce Ghost Extended.

Das exklusivste und auch teuerste auf der Messe ausgestellte Auto ist der Rolls-Royce Ghost Extended, der zu einem Preis von 44 Millionen Baht angeboten wird.

MG Cyberster.

Große Aufmerksamkeit erfährt der Sportwagenprototyp MG Cyberster, ein vollelektrischer Sport-Roadster mit – nach Aussage des Herstellers – „der ersten E-Sport-Kabine“ der Welt. Der Cyberster beschleunigt in weniger als 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und hat eine Reichweite von 800 Kilometern.

Pocco.

Ein Messe-Neuheit ist ist der Pocco, ein chinesischer Elektro-Kleinwagen, der zum ersten Mal in Thailand vorgestellt wird. Der dreitürige Pocco MM kostet zwischen 389.000 und 449.000 Baht, während der Fünftürer Pocco DD zwischen 399.000 und 469.000 Baht kostet.

Ora Cat.

Eine weitere Thailand-Premiere feiert Ora Cat: Der elektrische Kleinwagen von Great Wall Motor wird als urbanes Lifestyle-Fahrzeug im „futuristischen Retro-Design" beworben. Mit seinen abgerundeten Proportionen und Scheinwerfern wirkt das Modell wie ein nicht allzu ferner Verwandter des VW-Käfers. Der Hersteller hebt besonders die intelligenten Fahreigenschaften hervor.

Great Wall Motor gilt als einer der größeren, aufstrebenden Autohersteller der Volksrepublik China, mit Sitz in Baoding, Provinz Hebei. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und war Chinas erster privater Automobilhersteller, der 2003 an der Börse notiert wurde.

Die 38. Thailand International Motor Expo 2021 in der Impact Arena Muang Thong Thani (Standort auf Google Maps) hat für den Publikumsverkehr vom 1. Dezember bis zum 12. Dezember geöffnet – wochentags von 12.00 bis 22.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 11.00 bis 22.00 Uhr. Mehr erfahren Sie unter Motorexpo.co.th.