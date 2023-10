CHIANG MAI: Die Anwohner in der Nähe des internationalen Flughafens Chiang Mai haben sich gegen einen geplanten 24-Stunden-Betrieb des Flughafens ausgesprochen. Sie begründen ihren Widerstand damit, dass der ständige Fluglärm über ihren Häusern zu Schlafstörungen führt. Diesen Protest äußerten sie während einer öffentlichen Anhörung, die am Sonntag (15. Oktober 2023) für die Anwohner der Gemeinden im Tambon Mae Hia im Bezirk Muang von Chiang Mai stattfand.

An der Anhörung im Auditorium der Gemeinde Mae Hia nahmen hochrangige Vertreter teil, darunter der Direktor des Flughafens Chiang Mai, Wg Cdr Ronnakorn Chalermsanyakorn, und Thanawat Yodjai, der Leiter der Gemeinde Mae Hia.

Der Plan, den Flughafen ab dem 1. November 2023 rund um die Uhr in Betrieb zu nehmen, stieß bei den meisten Anwohnern auf Widerstand. Sie klagten darüber, dass der Flughafen bereits jetzt 18 Stunden pro Tag geöffnet ist und dass sie unter Schlafmangel leiden, der durch den Lärm und die Vibrationen der startenden und landenden Flugzeuge verursacht wird. Es wurde berichtet, dass sogar die Dachziegel der Häuser durch diese Vibrationen beschädigt wurden.

Die Anwohner äußerten Bedenken darüber, wie viel mehr Belästigung sie ertragen könnten, wenn der Flughafen rund um die Uhr in Betrieb wäre. Darüber hinaus fühlten sie sich bisher nicht angemessen entschädigt für den Lärm, den sie bisher erdulden mussten.

Die Erweiterung des Flughafenbetriebs auf 24 Stunden pro Tag wird von Seiten des Flughafens Chiang Mai insbesondere aufgrund des steigenden Flugverkehrs in die Provinz und des erwarteten Beginns der Tourismussaison im nächsten Monat angestrebt. Wg Cdr Ronnakorn gab an, dass der Flughafen Chiang Mai derzeit täglich etwa 150 Flüge abwickelt, wovon 115 Inlandsflüge und der Rest internationale Flüge sind. Mit der Einführung eines 24-Stunden-Betriebs werden auch in den frühen Morgenstunden Flüge angeboten, um die erhöhte Nachfrage zu bedienen, so betonte er.

Oberstleutnant Ronnakorn versicherte den besorgten Bürgern, dass ihre Anliegen zeitnah behandelt werden. Die Rückmeldungen und Vorschläge aus der Anhörung am Sonntag sollen an die Flughafenleitung weitergeleitet werden und in die Entscheidungsfindung einfließen.