Von: Björn Jahner | 21.08.23

NONTHABURI: Mit Anmut und Eleganz hat Anntonia Porsild, 26 Jahre alt, die Fahnen von Nakhon Ratchasima hochgehalten und sich den begehrten Titel der „Miss Universe Thailand 2023“ erkämpft. Die glanzvolle Krönung erfolgte am vergangenen Sonntag (20. August 2023) in der MCC Hall im Einkaufszentrum The Mall Lifestore Ngamwongwan in Nonthaburi. Somit wird sie die Ehre haben, das Königreich bei der hochkarätigen Miss-Universe-Wahl Ende dieses Jahres in El Salvador zu repräsentieren.

Anntonia Porsild ist eine strahlende Schönheitsikone mit thailändisch-dänischen Wurzeln. Mit einem Bachelor-Abschluss in Marketing und Public Relations von der renommierten Stamford International University hat sie nicht nur Schönheit, sondern auch klugen Verstand vorzuweisen.

Ihren ersten Schimmer im Rampenlicht erlangte sie durch ihre faszinierende Präsenz in der ersten Ausgabe der populären Fernsehsendung „The Face Thailand“. Dort erkämpfte sie sich einen Platz unter den besten 15 Kandidatinnen und sicherte sich einen respektablen Platz im Team von Ploy Chermarn.

Im Jahr 2019 erstrahlte Anntonia auf der Bühne des Model-Contests „Miss Supranational Thailand 2019“, wo sie mit Bravour den Titel gewann. Dieser Sieg katapultierte sie zur Repräsentantin Thailands in der internationalen Runde des „Miss Supranational 2019“, wo sie als erste Thailänderin den begehrten Titel holte.

In diesem Jahr fand sie sich erneut im Wettstreit der Schönheiten wieder, dieses Mal als strahlende Vertreterin der Provinz Nakhon Ratchasima bei der Wahl zur „Miss Universe Thailand 2023“. Ihr unwiderstehlicher Charme und ihre Ausstrahlung führten dazu, dass sie am am Sonntag zur strahlenden Miss Universe Thailand 2023 gekrönt wurde.

Nun wird ihr Heimatland Thailand bei der internationalen Miss-Universe-Wahl, die Ende dieses Jahres in El Salvador stattfinden wird, repräsentieren.