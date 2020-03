Pfarrer Jörg Dunsbach (im Bild) von der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde sieht sich aufgrund der thailändischen Quarantänebestimmungen gezwungen, alle Gottesdienste in Bangkok und in Pattaya abzusagen. Foto: Dunsbach

BANGKOK: Die thailändische Regierung ergreift drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Großveranstaltungen, die auch von Ausländern aus COVID-19-Risikoländern besucht werden könnten, wie beispielsweise Musikfestivals, Fußballspiele oder Motorsportevents, müssen abgesagt oder verschoben werden. Eine Anordnung, die auch die Gottesdienste der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. Marien in Bangkok betrifft, wie Pfarrer Jörg Dunsbach am Mittwoch bekanntgab.

In einer Mitteilung richtete Dunsbach seine Worte an die Gemeindemitglieder und Medien, um sie über den angeordneten Ausfall aller Gottesdienste zu informieren:

„Unter Berücksichtigung der allgemeinen Bestimmungen und der Anweisungen des Gesundheits-, des Immigrations- und Bildungsministeriums kann ich es nicht ausschließen, dass Touristen aus Risikoländern in Unkenntnis der Bestimmungen zum Gottesdienst kommen, und damit die Gottesdienstbesucher unter die Quarantänebestimmungen fallen lassen würden.

In anderen Zusammenhängen hat dies bereits mehrere Familien aus der Gemeinde betroffen und zur Quarantäne geführt, auch zum Ausschluss der Kinder aus dem Unterricht. In analoger Anwendung dieser staatlichen Regelungen habe ich mich nach Rücksprache mit dem Auslandssekretariat entschlossen, bis auf Weiteres ab sofort alle Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen in Pattaya und Bangkok abzusagen.

Während meines Aufenthaltes in Deutschland wird dies im März ohnehin der Fall sein. Zwei Wochen nach meiner Rückkehr aus Deutschland, das nunmehr auch zum Hochrisikoland gehört, muss ich voraussichtlich ebenfalls für zwei Wochen in selbstauferlegte Quarantäne ohne öffentliche Angebote, Gottesdienste oder Veranstaltungen, sofern sich die Bestimmungen nicht ändern sollten.

Wegen der hohen Fluktuation innerhalb der Gottesdienstgemeinde (Touristen aus Europa) und der vielen Reisen der Gemeindemitglieder halte ich diese Maßnahme zwar für unangenehm, aber für angemessen. In Singapur war dies ja schon länger so gehandhabt worden, ebenso in Honkong, Schanghai, Peking und Seoul. Für die Zeit nach meinem Deutschlandaufenthalt darf ich darauf hinweisen, dass ggfls. noch einmal zeitnah darüber entschieden werden muss, wie dann mit der aktuellen Situation umzugehen ist. Ich werde Sie rechtzeitig darüber informieren.

Das heißt konkret: Der nächste reguläre Gottesdienst kann erst wieder am 18. April 2020 stattfinden als Osternachtfeier im Pfarrhausgarten – aber nur, wenn sich die Vorschriften und Maßnahmen diesbezüglich ändern sollten.

Bitte informieren Sie sich auch über unsere Homepage, wie sich die aktuellen Umstände auf unsere Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen auswirken werden. So bitte ich um Ihr Verständnis und wünsche Ihnen alle gute Gesundheit.“

Pfarrer Jörg Dunsbach