Written by: Redaktion DER FARANG | 08/04/2019

BANGKOK: Eine Ärztin will nach eigenen Angaben an der Versetzung des Immigrationschefs Generalleutnant Surachate „Big Joke“ Hakparn auf einen inaktiven Posten mitgewirkt haben.

Die Frau war am Mittwoch von Surachate verhaftet worden. Mehrere Menschen hatten sich über die angeblich mangelhaften Operationen in der Kosmetikklinik beklagt, die sie entstellt hätten. Die Ärztin hatte von Beginn an versichert, an den Operationen nicht beteiligt gewesen zu sein. Sie sagte, sie sei nur eine unbedeutende Geschäftsfrau. Jetzt würde sie unter der traumatischen Verhaftung leiden. Den Medien sagte die Frau, in Kürze würden auf einer Pressekonferenz Details mitgeteilt werden. Der Generalleutnant war am Freitag letzter Woche mit einem Befehl des nationalen Polizeichefs General Chakthip Chaichinda auf einen inaktiven Posten versetzt worden. Bisher hat die Polizei diesen ungewöhnlichen Schritt nicht begründet.