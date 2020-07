Abstandsregeln im Klassenzimmer

Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.20

Schulkantine in Corona-Zeiten in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Gouverneur Aswin Kwanmuang besuchte am Mittwoch die Schulen Prachaniwet Prathom und Prachaniwet Matthayom im Bezirk Chatuchak, um die Umsetzung der Präventionsmaßnahmen für Covid-19 zum Schuljahresbeginn zu überprüfen.

„Alle Schulen müssen am Eingang einen Kontrollpunkt mit Thermoscannern einrichten, während die Schüler vor dem Betreten der Gebäude Gesichtsmasken tragen, ihre Schuhe reinigen und ihre Hände mit Alkohol-Gel-Desinfektionsmitteln waschen müssen", erläuterte der Gouverneur. Eltern ist es nicht gestattet, die Schule zu betreten, um das Risiko einer Verbreitung des Virus zu verringern und auch Engpässe an den Kontrollpunkten zu vermeiden. Sie müssen ihre Kinder am Eingang absetzen, während die Schulen Personal abstellen, um den Verkehrsfluss zu erleichtern.

Athicha Wilaikaew, Mutter eines Schülers, sagte der „Nation“, die Schule habe ein Treffen mit dem Personal und den Eltern organisiert, um Maßnahmen mitzuteilen, die bei der Wiedereröffnung der Schule umgesetzt werden sollen. Um die Eltern zu beruhigen, wird die Schule auch soziale Abgrenzungsmaßnahmen im Klassenzimmer beibehalten und in der Cafeteria durchsichtige Plastikwände aufstellen sowie Aktivitäten verbieten, bei denen sich Schüler in Gruppen versammeln. „Ich habe meinem Kind gesagt, dass es die Regeln strikt befolgen muss, eine Gesichtsmaske tragen und sich regelmäßig die Hände waschen soll“, fügte Athicha an.