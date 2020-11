BANGKOK: Thailand hat am Freitag eine Vorabvereinbarung mit der britisch-schwedischen Firma AstraZeneca unterzeichnet zur Lieferung seines Impfstoffs gegen Covid-19 und für die Produktion im Königreich.

Die Vereinbarung erfolgt inmitten von Berichten, wonach AstraZeneca neue Versuche vorbereitet, nachdem Kritiker Aspekte eines früheren Versuchs in Frage gestellt hatten, dessen Ergebnisse eine Wirksamkeit des Impfstoffs von bis zu 90 Prozent zeigen sollten. CEO Pascal Soriot erwartet nicht, dass die zusätzliche Studie die behördlichen Zulassungen in Großbritannien und der Europäischen Union verzögert. Zusätzlich zur Lieferung des Impfstoffs nach Thailand wird AstraZeneca die lokale Massenproduktion der Dosen durch Siam Bioscience unterstützen. Siam Bioscience ist ein führendes lokales Pharmaunternehmen, das in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten, medizinischen Geräten und Gesundheitsprodukten tätig ist.

Laut Premierminister Prayut Chan-o-cha sieht der Vertrag den Kauf von 26 Millionen Dosen vor, genug für 13 Millionen Menschen, da jede Person zwei Impfungen benötigt. Der General geht davon aus, dass der Impfstoff im nächsten Jahr zur Verfügung stehen wird und die Regierung bereit sein wird, allen Menschen Zugang zu diesem Impfstoff zu gewähren, sagte Regierungssprecher Anucha Buranachaisri am Freitag. Die Regierung habe einen Forschungs- und Entwicklungsfonds für Thailand vorbereitet, um den von der Universität Oxford entwickelten Forschungsimpfstoff im Kampf gegen das Coronavirus vor Ort herzustellen.

AstraZeneca befindet sich derzeit in der letzten Phase der Impfstoffversuche, bevor die endgültigen behördlichen Genehmigungen für die breite Verteilung des lang erwarteten Impfstoffs beantragt werden.