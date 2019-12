Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.19

RATCHABURI: Pareena Kraikupt, Parlamentsabgeordnete der Regierungspartei Palang Pracharath, muss mit einer hohen Gefängnisstrafe rechnen, sollte sie wegen des illegalen Besitzes von öffentlichem Land verurteilt werden.



Die Forstbehörde hat vier Anklagen gegen Pareena erhoben. Atthapol Charoenchansa, Generaldirektor der Behörde, sagte am Montag, dass sich über 41 Rai ihrer Hühnerfarm im Bezirk Chom Bung in einem Waldreservat am Fluss Phachee River befinden und vier Rai in einem Waldstück bebaut wurden. Eine Anklage betreffe die Verletzung von § 54 des Forstgesetzes - illegale Rodung einer Waldfläche. Die Straftat könne mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren und / oder einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Baht geahndet werden.

Eine weitere Anklage bezieht sich auf einen Verstoß gegen § 14 des Waldschutzgesetzes - den illegalen Besitz eines Waldschutzgebietes. Das kann mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Baht bestraft werden. Die Behörde beschuldigt Pareena außerdem, gegen § 9 des Landesgesetzes verstoßen zu haben - den illegalen Besitz von öffentlichem Land. Diese Straftat wird mit einer Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr und / oder einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Baht geahndet. Die vierte Anklage betrifft einen Verstoß gegen § 97 des Gesetzes zur Entwicklung und Erhaltung der Qualität der nationalen Umwelt - Zerstörung natürlicher Ressourcen. Die Behörde hat ihre Anklagen bei der National Resources and Environmental Crime Suppression Division eingereicht.