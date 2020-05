Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.20

BANGKOK: Mit einem neuen Überwachungsprogramm werden bis Ende nächsten Monats 100.000 Menschen auf eine Covid-19-Infektion getestet.

Die Tests erfolgen landesweit nach Anweisung von Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul, sagte Opas Kankawinphong, Generaldirektor des Department of Medical Sciences (DMS). Das Programm wurde bereits in den Provinzen Nakhon Ratchasima, Surat Thani und Pattani gestartet.

Die Tests konzentrieren sich auf zwei Hochrisikogruppen: Personen, die in Berufen und öffentlichen Bereichen arbeiten, die sie der Infektion aussetzen, wie z.B. Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens und Fahrer öffentlicher Verkehrsmittel, sowie Personen, die in überfüllten Gemeinden leben, in denen soziale Distanzierung nur schwer praktiziert werden kann. So werden die Tests auch in Samut Sakhon durchgeführt, wo es eine große Konzentration von Wanderarbeitern gibt.