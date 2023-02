Von: Björn Jahner | 07.02.23

HUA HIN: Die Buslinie zwischen Hua Hin und Pattaya bietet Reisenden wird ab dem 19. Februar 2023 neu zweimal täglich bedient und bietet Urlaubern und Residenten eine bequeme Transportmöglichkeit zwischen den beiden beliebten Touristenzielen an.

Der Bus, der von der Roong Reung Coach Company Ltd. betrieben wird, verkehrte bisher nur einmal pro Tag. Der Bus verkehrt zweimal täglich, eine Fahrt am Morgen und eine am Nachmittag, so dass die Reisenden flexibel die Zeit wählen können, die ihrem Zeitplan am besten entspricht.

Die modernen Busse sind mit Klimaanlage und bequemen Sitzen ausgestattet, und den Fahrgästen werden kostenlose Snacks und Erfrischungsgetränke angeboten.

Der Busservice bietet auch eine bequeme und erschwingliche Möglichkeit für Touristen, zwischen Hua Hin und Pattaya zu reisen, da die Fahrkarten zu einem günstigen Preis erhältlich sind.

Die Busse fahren auf einer gut geplanten Route und sind mit GPS-Tracking-Systemen ausgestattet, wodurch eine sichere und reibungslose Reise gewährleistet wird.

Die Abfahrten von Hua Hin erfolgen vom Busbahnhof der Roong Reung Coach Company in der Nähe des Flughafens Hua Hin (Karte) um 09.00 und 15.00 Uhr .

Der Preis für die Busfahrt von Hua Hin nach Pattaya beträgt 473 Baht.

Fahrkarten können online oder persönlich am Schalter an den jeweiligen Busbahnhöfen gekauft werden. Mehr erfahren Sie unter Airporthuahinbus.com.