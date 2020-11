PATTAYA: Am Freitag, 27. November und Samstag, 28. November werden die Augen wieder in den nächtlichen Himmel gerichtet, wenn die besten Pyrotechnikerteams Thailands beim „Pattaya Fireworks Festival“ für einen Feuerzauber über der Bucht der Ostküstenmetropole sorgen, um sich mit Kreativität und Synchronität zur Musik als die Götter des Feuerwerks zu beweisen. Neben atemberaubenden flammenden Sternen wird den Besuchern ein unterhaltsames Festivalprogramm mit Konzerten und farbenprächtigen Paraden geboten – umsonst und draußen!

Im fantastischen Rahmen der sichelförmigen Bucht von Pattaya treten am Freitag, 27. November und Samstag, 28. November die talentiertesten Pyrotechnikerteams Thailands an, um sich beim „Pattaya Fireworks Festival 2020“ als die Götter des Feuerwerks zu beweisen, das in diesem Jahr unter dem Motto „Light is Life“ ausgerichtet wird. Aufgrund der vorherrschenden Covid-19-Pandemie ist das Teilnehmerfeld erstmals in der Geschichte des Festivals auf einheimische Teams beschränkt. Dennoch dürfen sich die Besucher auf einen atemberaubenden Lichterzauber am nächtlichen Himmel über der Ostküs­tenmetropole freuen.

Insgesamt acht Feuerwerke werden den Besuchern des „Pattaya Fireworks Festival 2020“ am 27. und 28. November geboten. Jede Feuerwerksshow ist 15 Minuten lang. Foto: artissp / Adobe Stock

Auch wenn die Besucherrekorde der Vorjahre – bis zu 200.000 Schaulustige pro Festivaltag – dieses Jahr wegen der geschlossenen thailändischen Grenzen für ausländische Touristen wohl kaum erreicht werden, kann man davon ausgehen, dass an beiden Veranstaltungstagen eine ausgelassene Party-Atmosphäre am Strand an der Beach Road herrschen wird. Denn neben den Feuerwerksduellen verspricht die Stadtverwaltung Pattaya ein breitgefächertes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Darunter befinden sich Paraden, Muay-Thai-Aufführungen, Trommel-Shows, eine große Marktmeile, Konzerte mit berühmten thailändischen Stars und viele weitere Attraktionen.

Thainess und Kultur

Auf der für den Verkehr gesperrten Beach Road werden farbenprächtige Paraden und Aufführungen organisiert.

Nach Aussage der Stadtverwaltung Pattaya liegt der diesjährige Festivalfokus auf dem reichen kulturellen Erbe und den traditionellen Künsten des Königreichs, um die thailändische Identität zu stärken und Pattayas Entwicklung zu einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Reiseziel zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig wird mit dem Festival auch das Stadtjubiläum Pattayas gefeiert, das jedes Jahr auf den 29. November fällt. Neben Einheimischen und ausländischen Residenten sollen besonders die unternehmungsfreudigen Wochenendtouristen aus Bangkok angelockt werden, um den Inlandstourismus zu beleben.

Hauptaustragungsort ist wie bereits in den Vorjahren der Strandabschnitt zwischen der Pattaya Klang Road und dem Einkaufszentrum Central

Da das Feuerwerk in der Mitte der Bucht von Pattaya abgefeuert wird, kann man es am ganzen Strand verfolgen. Foto: Idanupong / Adobe Stock

Festival Pattaya Beach, wo neben einer großen Shopping-Meile auch eine große Bühne aufgebaut wird. An unzähligen Ständen bieten Markthändler jede Menge Snacks, Thai-Food und Getränke an sowie natürlich auch allerlei Krimskrams, dessen Nachfrage sich zumeist auf die beiden Feuerwerksabende beschränkt. So stehen bei den Besuchern traditionell leuchtender Körperschmuck wie Knicklichter, fluoreszierende Armbänder und LED-Haarreifen hoch im Kurs, wodurch sich nicht nur der nächtliche Himmel, sondern auch der Strand in ein kunterbuntes Lichtermeer verwandeln wird.

Bequem machen im Liegestuhl

Am Strand werden die Besucher auch diesmal wieder die Möglichkeit erhalten, es sich in Strandliegen bequem zu machen, um die ausgereiften Feuerwerks-Choreografien der Pyrotechnikerteams zu verfolgen. Natürlich kann man sich auch einen Klappstuhl oder eine Strandmatte von zu Hause mitbringen. Zu beachten sind jedoch die Auflagen zur Abstandshaltung zwischen den Gästen im Rahmen der Covid-19-Auflagen. Am weitläufigen Pattaya Beach dürfte dies jedoch kein Problem darstellen.

Flammende Sterne am Himmel

Das Festival gehört zu den beliebtesten Großveranstaltungen in Pattaya und gilt als Publikumsmagnet. Bis zu 200.000 Besucher zählte das Festival pro Tag in den Vorjahren. Foto: Petch A Ratana / Adobe Stock

Wie bereits in den Vorjahren wird den Besuchern ein Musikfeuerwerk geboten. Unter dem Begriff versteht man ein pyrotechnisches Feuerwerk, welches zu einem oder mehreren Musikstücken choreografiert wird. Gemäß der Stadtverwaltung Pattaya wurden für die diesjährige Ausgabe des Festivals bekannte thailändische Musikstücke ausgewählt, die die nationale Identität zum Ausdruck bringen. An beiden Veranstaltungsabenden werden den Besuchern jeweils vier Feuerwerkshows geboten, in Abständen von 30 bis 60 Minuten zueinander. Jeder pyrotechnische Beitrag wird 15 Minuten lang sein.

Festivalbereich umfahren

Autofahrer müssen beachten, dass es an beiden Veranstaltungstagen zu massiven Verkehrsbehinderungen rund um die Beach Road kommen wird. Sie werden gebeten, den Festivalbereich weiträumig zu umfahren und nachfolgende Parkmöglichkeiten zu nutzen:

• Norden: Parkplatz der Hollywood-Diskothek an der Einmündung zur Soi Phettrakul, Parkplatz des Supermarktes Tesco Lotus an der North Pattaya Road, Parkhäuser der Einkaufzentren Terminal 21 Pattaya am Delfinkreisverkehr in Naklua und CentralMarina an der Second Road (beide Shopping Malls sind am besten über die Soi Phettrakul zu erreichen).

• Zentrum: Parkhaus des Einkaufszentrums CentralFestival Pattaya Beach (Einfahrt Second Road).

• Süden: Tiefgarage der Mike Shopping Mall, (Einfahrt Second Road), Tiefgarage der Royal Garden Plaza (Einfahrt Second Road), Parkplatz des Supermarktes Big C South Pattaya an der South Pattaya Road, Parkplatz des Supermarktes Tesco Lotus South Pattaya an der Sukhumvit Road, Parkplatz des Wat Chaimongkol an der South Pattaya Road, Parkplatz der Mueang Pattaya 8 School an der South Pattaya Road, Parkhaus am Hafen Bali Hai.

Ein Großaufgebot von Polizei und Ordnungskräften wird an beiden Festivaltagen für Sicherheit sorgen. Die Stadtverwaltung appelliert an die Besucher, auf das Mitführen teurer Wertgegenstände zu verzichten, denn Gelegenheit macht Diebe. Zu beachten sind die obligatorischen Covid-19-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandshaltung zwischen den Besuchern und das Mitführen von Alkoholgel zur Händedesinfektion.

Weitere Auskünfte zum „Pattaya Fireworks Festival 2020“ erteilt die Stadtverwaltung Pattaya zu offiziellen Bürozeiten unter der Rufnummer 038-253.100 ext. 4115.

Programm zum Pattaya Fireworks Festival 2020

Freitag, 27. November

18.00 Uhr: Umzug auf der Beach Road mit Marschkapelle (Norden–CentralFestival)

19.00 Uhr: Muay-Thai-Show, Kulturelle Aufführungen

19.10 Uhr: Offizielle Eröffnung des Festivals

19.15 Uhr: Trommelshow mit „Klong-Chai Tiger Drum“

19.20 Uhr: Feuerwerksshow 1

19.35 Uhr: Show des Pattaya Floating Market

19.50 Uhr: Feuerwerksshow 2

20.05 Uhr: Konzert mit „Mean“

21.00 Uhr: Feuerwerksshow 3

21.15 Uhr: Show des Pattaya Elephant Village

21.30 Uhr: Feuerwerksshow 4

21.45 Uhr: Konzert mit „Big Ass“

Samstag, 28. November

18.00 Uhr: Umzug mit Marschkapelle auf der Beach Road (Norden–CentralFestival)

19.15 Uhr: 1. Show des Nong Nooch Tropical Botanical Garden

19.20 Uhr: Feuerwerksshow 1

19.35 Uhr: 2. Show des Nong Nooch Tropical Botanical Garden

19.50 Uhr: Feuerwerksshow 2

20.05 Uhr: Konzert mit „Boom Boom Boom Cash“

21.00 Uhr: Feuerwerksshow 3

21.15 Uhr: Show des Suanthai Pattaya

21.30 Uhr: Feuerwerksshow 4

21.45 Uhr: Konzert mit „Buddha Bless“