BANGKOK: Jetzt ist es endgültig: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat am Freitag für das Songkranfest im kommenden Monat Wasserschlachten, Schaumpartys und den Gebrauch von Pulver verboten. So soll eine Übertragung mit Covid-19 vermieden werden.

Laut CCSA-Sprecher Dr. Taweesin Visanuyothin sind auch Konzerte und jegliche Aktivitäten mit engem Kontakt zwischen Menschen untersagt. Traditionelle Aktivitäten wie religiöse Praktiken oder Zeremonien, um älteren Menschen Respekt zu erweisen, sind ebenso erlaubt wie Reisen zwischen den Provinzen.

Das CCSA hat am Freitag weiter beschlossen, die Kontrollen für ausländische Besucher ab dem 1. April schrittweise zu lockern, die Quarantänezeiten zu verkürzen oder aufzuheben und die Bandbreite der erlaubten Aktivitäten zu erhöhen. Taweesilp sagte, dass Besucher ab dem 1. April kein Flugtauglichkeitsdokument mehr vorweisen müssen. Vom 1. April bis zum 30. September würde Quarantäne in verschiedenen Formen bestehen bleiben.

Ab dem 1. Oktober werden sie durch Einrichtungen für eine genaue Beobachtung ersetzt, und „Bubble and Seal"-Maßnahmen werden an Flughäfen, Transportwegen, touristischen Zielen und Gemeinden in der Nähe von touristischen Zielen eingeführt. Vom 1. April bis zum 30. Juni wird es Ausländern erlaubt sein, während ihrer Quarantäne ihre Hotelzimmer zu verlassen. Sie können Fitnessräume, Schwimmbad und kontrollierte Bereiche zum Radfahren und Einkaufen im Freien nutzen. Vom 1. Juli bis zum 30. September können sie in den Restaurants ihrer Hotels essen und Gesundheitsmassagen in Anspruch nehmen. Ab dem 1. Oktober würde die Quarantäne nur noch für Personen gelten, die aus bestimmten Ländern bzw. Gebieten anreisen.

Zur Frage der Quarantänedauer sagte Dr. Taweesilp, dass vom 1. April bis zum 30. September Ausländer ohne Impfzertifikat (VC) und Covid-19-Zertifikat (CFC) für 10 Tage unter Quarantäne gestellt und zweimal auf die Krankheit getestet werden. Neuankömmlinge mit VCs und CFCs würden für sieben Tage unter Quarantäne gestellt und einmal getestet. Diejenigen mit VCs, aber ohne CFCs, würden zweimal getestet werden. Die 14-tägige Quarantänezeit soll für Ausländer aus Gebieten, in denen das Covid-19-Virus mutiert, beibehalten werden.