Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«Sunday Telegraph»: Solidarität mit Israel nötig wie mit der Ukraine

LONDON: Die britische Zeitung «Sunday Telegraph» kommentiert am Sonntag die iranischen Angriffe gegen Israel:

«Mit dem direkten Angriff auf Israel ist es zu offenen, expliziten und unbestreitbaren Angriffen auf den Westen gekommen. Die Zeit der Beschwichtigung ist nun vorbei. Großbritannien muss voll und ganz hinter Israel und seinem Recht stehen, sich zu verteidigen. Das beschämende Gerede über einen Stopp von Waffenverkäufen muss aufhören, die iranischen Stellvertreter, die die Schifffahrt im Roten Meer bedrohen, müssen vollständig besiegt werden.

Es ist nicht die Aggression vonseiten Israels und des Westens, die uns an diesen Punkt gebracht hat, sondern unsere Schwäche. Israel befindet sich seit den Schrecken des Pogroms vom 7. Oktober vergangenen Jahres in einem Überlebenskampf um sein Bestehen als sicherer, wohlhabender und demokratischer Staat. Doch westliche Führer, die unmittelbar nach dem Angriff fast ausnahmslos ihre Solidarität mit dem jüdischen Staat verkündeten, verlieren allmählich den Mut, die Ideale zu verteidigen, die sie angeblich so stark vertreten.

(...)

Es ist an der Zeit, dass wir uns daran erinnern, wer unsere Freunde sind und wo unsere Interessen liegen. Großbritannien hat sich in bewundernswerter Weise für den Widerstand der Ukraine gegen Moskau eingesetzt und lautstark dafür plädiert, dass der Westen sein Möglichstes tut, um Putins Tyrannei zu widerstehen und für die Freiheit einzutreten. Jetzt müssen wir die gleiche Entschlossenheit gegenüber dem iranischen Regime zeigen, einer weiteren Autokratie, die unsere Werte bedroht. Großbritannien muss Israel bis zuletzt zur Seite stehen.»