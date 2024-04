Zeitungen zum Geschehen am Montag

«El País»: Diplomatie muss über Kriegsrhetorik siegen

MADRID: Zum Angriff des Iran auf Israel schreibt die spanische Zeitung «El País» am Montag:

«Die auffällige iranische Strategie kann als ein Zeichen der Kontrolle interpretiert werden, da der Überraschungsfaktor vermieden wurde. Aber der direkte Angriff von iranischem Gebiet auf Israel (...) stellt einen gravierenden qualitativen Sprung hin zu einem Szenario regionaler Kriegsführung dar, der um jeden Preis vermieden werden muss. (...)

Die internationale Gemeinschaft - deren wichtigste Demokratien die Aggression verurteilt haben - muss alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Spirale zu stoppen, in die Israel und der Iran geraten sind und deren Ergebnis sonst zwangsläufig ein Krieg mit globalen Auswirkungen sein wird. Die Diplomatie muss über die Kriegsrhetorik beider Nationen siegen, die erwiesenermaßen keine Lösung bietet und die lediglich mehr Angst, Zerstörung und Tod hervorruft.»

«Kommersant»: Schwieriger Balanceakt für Kanzler Scholz in China

MOSKAU: Zum dreitägigen China-Besuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«In China, dem größten Handelspartner Berlins, wird Scholz eine schwierige Aufgabe zu lösen haben: Er muss sich für die Interessen der deutschen Wirtschaft einsetzen, ohne dabei über die allgemeine Linie der Europäischen Union hinauszugehen, die darauf abzielt, die strategische Abhängigkeit von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu verringern. Trotzdem werden sicherlich die Interessen der deutschen Wirtschaft Vorrang vor der Notwendigkeit haben, eine gesamteuropäische Einheit zu demonstrieren. (...)

Der am Sonntag begonnene Besuch von Olaf Scholz in der Volksrepublik China wird daher ein Versuch sein, eine schwierige Balance zu finden zwischen der Risikominderung in kritischen Bereichen und dem weiteren Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern. (...) Es wird erwartet, dass Herr Scholz auch die Unterstützung Chinas für Russland ansprechen wird (...). Am vergangenen Freitag erklärte Berlin, dass die chinesische Unterstützung und der Verkauf einiger Waren an Russland dazu beitrage, die Kämpfe in der Ukraine fortzusetzen und einen «zunehmenden Verlust des Ansehens Chinas» in Europa und darüber hinaus zu verursachen.»

«Aktualne.cz»: Nicht die Zeit für Verhandlungen mit Moskau

PRAG: Das tschechische Nachrichtenportal «Aktualne.cz» sieht derzeit keine Chancen für eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg:

«Der Krieg gegen die Ukraine hat seit geraumer Zeit jedes normale Maß überschritten. Russland wird von einem mörderischen Regime beherrscht, für das menschliche Leben, gleich ob russische oder ukrainische, keinen Wert haben. In der Ukraine verursacht der Kreml eine höllische Zerstörung. Die westliche Welt muss sich daher ernsthaft die Frage stellen: Kann das ohne Strafe bleiben? Kann man die Toten und Verstümmelten sowie die zerstörte Landschaft der Ukraine einfach übergehen, indem man mit dem Aggressor ein Kompromissabkommen schließt? Was wäre das für ein Signal für die Welt und für die Russen selbst, wenn Putin und seine Leute nicht vor ein internationales Tribunal gestellt würden? Hinzu kommt eine andere, entscheidende Tatsache: Moskau will überhaupt nicht über einen Frieden verhandeln und stellt unannehmbare Bedingungen, welche die ganze Ukraine Russland ausliefern würden.»

«de Volkskrant»: Spirale der Gewalt im Nahen Osten wäre katastrophal

AMSTERDAM: Zu einer möglichen militärischen Reaktion Israels auf den iranischen Luftangriff meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Nach dem iranischen Angriff vom Wochenende droht Israel seinerseits mit einem Gegenschlag, vor allem weil es seinen Feinden gegenüber nicht als schwach erscheinen will. Damit droht die Gewalt im Nahen Osten weiter zuzunehmen. Die USA haben recht, wenn sie Israel zur Deeskalation auffordern. Israel könnte die Ausschaltung iranischer Raketen und Drohnen als militärischen Erfolg feiern und es dabei belassen. Es ist jedoch zu bezweifeln, dass Israel auf die USA und ihre westlichen Verbündeten hören wird. Im Gaza-Krieg hat es, zumindest bisher, wenig Bereitschaft gezeigt, auf westlichen Druck zu reagieren (...).

Eine weitere Eskalation des Krieges wäre jedoch katastrophal. Für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und die israelischen Geiseln, denn ein Waffenstillstand und eine Einigung über deren Freilassung wären dann nicht mehr in Sicht. Für die Weltwirtschaft, da der Iran und seine Huthi-Verbündeten ihre Angriffe auf die westliche Schifffahrt verstärken würden. Für die gesamte Region, die in eine Spirale der Gewalt hineingezogen würde, für die schwache, instabile Länder wie der Libanon einen hohen Preis zahlen würden. Und auch für die Ukraine, weil die Aufmerksamkeit der USA von der russischen Aggression abgelenkt wird, was die Kriegsaussichten Russlands zu einem Zeitpunkt erhöht, an dem es der Ukraine bereits schlecht ergeht.»

«Correio da Manhã»: Noch kann man das Schlimmste verhindern

LISSABON: Zum Angriff des Iran auf Israel schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Montag:

«Als Israel vor zwei Wochen das iranische Konsulat in Damaskus bombardierte, wusste es, dass es damit die Büchse der Pandora öffnete. Wenn das Ziel darin bestand, die iranischen Generäle, die sich dort aufhielten, auszuschalten, hätte es früher oder später sicher auch anderswo Gelegenheit gegeben. Netanjahu wusste, dass der Iran reagieren musste. (...)

In Anbetracht der Umstände hielt sich der Iran beim Vergeltungsschlag sogar zurück: Die USA und die Länder der Region wurden 72 Stunden im Voraus gewarnt, und das Regime in Teheran schickte die Drohnen voraus, um Israel genügend Zeit zu geben, seine Antwort vorzubereiten. Es war eine sorgfältig kalibrierte Reaktion, um das Gesicht zu wahren und gleichzeitig eine Eskalation mit unvorhersehbaren Folgen für die Region und die Welt zu vermeiden. (...)

Für den Iran ist die Sache damit erledigt. Die internationale Gemeinschaft hat einstimmig zur Zurückhaltung aufgerufen und die USA haben bereits gewarnt, dass sie keinen israelischen Gegenangriff unterstützen werden. Es bleibt abzuwarten, ob der israelische Premierminister die Botschaft verstanden hat. Es ist immer noch möglich, das Schlimmste zu verhindern.»

«NZZ»: Überstürzter Gegenschlag wäre nicht im Interesse Israels

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag den iranischen Luftangriff auf Israel:

«Mit den Bildern von Explosionen am Himmel über Jerusalem ist dem Regime in der Welt der Israel-Feinde ein Propagandacoup gelungen. Gleichzeitig wussten aber auch die Strategen in Teheran, dass ein Großteil der Drohnen und Raketen abgefangen und der Angriff den jüdischen Staat nicht gefährden würde. (.)

Nun richten sich alle Augen auf Israel. Eine Reaktion wird kommen - nur welche? Es ist zu hoffen, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sein Versprechen einhält, «besonnen» zu reagieren. Klar ist: Ein überstürzter militärischer Gegenschlag wäre nicht im strategischen Interesse Israels. Zu groß sind die Spannungen im Nahen Osten seit dem 7. Oktober. Die Gefahr ist real, dass die Situation außer Kontrolle gerät und die ganze Region in einen hässlichen Krieg gerissen wird, in dem es nur Verlierer gibt. (.)

Israel sollte die Gunst der Stunde nutzen, um gemeinsam mit seinen Partnern am Golf, in der Region und im Westen eine langfristige Strategie aufzugleisen, um den iranischen Einfluss in der Region schrittweise zurückzudrängen - und seine eigene Position zu festigen.»