Zeitungen zum Geschehen am Montag

«La Vanguardia»: Der Krieg ist nicht unvermeidlich

MADRID: Zum 75. Jahrestag der Gründung der Nato (am 4. April) und zu dem Krieg in der Ukraine schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Die Nato wird 75 und die Kriegstrommeln schlagen. Schweden ist gerade dem Bündnis beigetreten, und die europäischen Machthaber bereiten die Bevölkerungen darauf vor, mehr Geld für Waffen auszugeben (...) Die Argumente für die Aufrüstung klingen logisch. Angesichts des ungezügelten imperialistischen Eifers von (Wladimir) Putin und der Abhängigkeit von den derzeit unberechenbaren Vereinigten Staaten kommt Europa zu dem Schluss, dass es seine Sicherheit stärken muss. (...)

Der Nato-Vormarsch nach Osten hat bei den Russen ein Gefühl der Bedrohung gefördert, das von der Propaganda des Regimes geschickt geschürt wurde (...) Als die Invasion der Ukraine begann, wurde in Europa versichert, dass die Sanktionen Putin auch intern isolieren würden. Diese Behauptungen haben sich bereits als falsch erwiesen. (...) Der Krieg kann nur mit einem Abkommen beendet werden. Das Einzige, was man tun kann, ist, dafür zu sorgen, dass es zu den bestmöglichen Bedingungen für die Ukraine passiert. Und dass ein solches Abkommen Europa erlaubt, seine Beziehungen zu Russland zu verbessern, anstatt an den Dritten Weltkrieg zu denken. (...) Der Krieg ist nicht unvermeidlich.»