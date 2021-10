Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Sunday Times»: Tories müssen auf Krise reagieren

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» kritisiert den Umgang der britischen Regierung mit Versorgungsproblemen und steigenden Preisen:

«Diese Regierung operiert, wie wir auch schon zuvor festgestellt hatten, als ob sie sich permanent im Wahlkampf oder vor einem Volksentscheid befinden würde, anstatt mit der Perspektive einer langen Amtszeit zu regieren und geduldig auf die Sorgen von Menschen und Branchen zu hören, die mit ungewöhnlich schwierigen Umständen fertig werden müssen. (...)

Premierminister Boris Johnson kalkuliert, dass er sich stets mit ein paar witzigen Bemerkungen über Probleme hinwegsetzen kann, solange er es nur mit einem farblosen Labour-Anführer zu tun hat. Eigentlich müssten die Tories in den Umfragen hinten liegen, doch bislang können sie sich der Schwerkraft widersetzen.

Dieses Herangehen wird auf Dauer nicht funktionieren. Ohne einen überzeugenden Plan für wirtschaftliches Wachstum und Erneuerung wirkte der Tory-Parteitag auf Beobachter wie der Kaiser Nero, der fiedelt, während Rom brennt. Die Menschen sind mit einer Krise der Lebenshaltungskosten konfrontiert und viele Unternehmen stehen vor dem Abgrund. Die Steuern steigen erheblich, was den Anspruch der Tories, eine Niedrig-Steuer-Partei zu sein, zum Gespött werden lässt. Die Wähler könnten sich bald verwundert fragen, wieso ihre Regierung auf all dies nicht besser vorbereitet war, warum sie bei derart vielen Problemen vermisst wurde.»

«NZZ am Sonntag»: Kurz zeigt staatsmännische Reife

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den Rücktritt des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz nach Korruptionsvorwürfen:

«Es war die Entscheidung, die eigentlich am naheliegendsten war und Sebastian Kurz doch besonders undenkbar erschien: ein Rücktritt als Kanzler nach den so schwerwiegenden Vorwürfen der Staatsanwaltschaft gegen ihn und seine engsten Mitarbeiter. (...)

Der junge Kanzler wollte das erst nicht einsehen. Drei Tage hat er gebraucht für den Sinneswandel. So lange lagen die polizeilichen Durchsuchungen des Kanzleramts und des Parteisitzes seiner ÖVP zurück. Aber Kurz, der Shootingstar der Bürgerlichen in Europa, hat sich am Ende zu diesem Schritt durchgerungen: Staatsräson über Parteiräson, das Wohl des Landes über den eigenen Ehrgeiz und den Willen zur Machtausübung. Kurz hat staatsmännische Reife bewiesen. Gerne hätte man sie auch vorher gesehen, während der zehn Jahre, in denen Kurz hohe Regierungsämter bekleidet hat. Dass er sich nun als Märtyrer stilisiert und an ein Comeback glaubt, schmälert die Größe der Entscheidung zum Rücktritt nicht.»

«Der Standard»: Vorwürfe und Druck ließen Kurz keine Wahl

WIEN: Zum Rückzug von Sebastian Kurz als Kanzler Österreichs schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Die Dichte der Vorwürfe und letztlich auch der Druck der Landeshauptleute (Anm.: Ministerpräsidenten) war ausschlaggebend dafür, dass Kurz nicht den Misstrauensantrag am Dienstag abgewartet hat, den er politisch wohl nicht überlebt hätte, sondern schon zuvor das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg übernimmt. Das ist allerdings auch ein Signal dafür, dass Kurz jederzeit in diese Position wieder zurückkehren kann. Für sehr viele Menschen in diesem Land ist Kurz allerdings nicht nur nicht mehr haltbar. Er ist nicht tragbar. Das Bild, das sich aus den bekanntgewordenen Chats ergibt, zeigt einen Politiker, der ganz offensichtlich ein moralisches Manko hat. Das, was offenbar auch bei den Landeshauptleuten zu einem Umdenken geführt hat, waren weniger die strafrechtlich relevanten Vorwürfe, die gegen den Kanzler und sein engstes Umfeld erhoben werden und die längst nicht bewiesen sind, sondern die skrupellose Arroganz, die nahezu frivole Abgehobenheit, mit der Kurz und seine Prätorianer seinen politischen Aufstieg vorbereitet und umgesetzt haben.»