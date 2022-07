Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Corriere della Sera»: Putin will keine Verhandlungen

ROM: Zu den Plänen von Kremlchef Wladimir Putin im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg in der Ukraine schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Sonntag:

«Russland sagt, auf die Sanktionen zu reagieren, die ihm nach der Eroberung der Ukraine auferlegt wurden und die es als Ausdruck von Russophobie betrachtet. Uns hingegen scheint, dass dieses Russland gerade eine neue Revolution vorbereitet, die ganz anders ist als die der Vergangenheit. Es erhebt sich gegen die Marktwirtschaft in dem Glauben - und das ist nicht ganz unwahr -, dass es das Herz und die Lunge unseres Körpers ist. (...) Wir wissen jetzt, dass das Land, das Putin wollte, ein imperialer Staat ist, der bereit ist, seine Ambitionen zu verwirklichen, indem er zu den Waffen greift. Putin mag keine Verhandlungen, weil er davon überzeugt ist, dass es nur dann um einen Sieg handelt, wenn er mit Waffen errungen wird.

Wir leben Putin zufolge in einer revolutionären Ära, in der sich der Westen auf Kosten anderer Länder bereichert. Da ist er nicht der einzige. Die Welt ist immer voller von ehrgeizigen Politikern und Staaten, die ihre Grenzen erweitern wollen. (...) Wir glaubten, auf dem Weg zu einer internationalen Gesellschaft, die in der Lage ist, ihre Streitigkeiten mit gesundem Menschenverstand zu lösen, außerordentliche Fortschritte gemacht zu haben, und stattdessen fallen wir gerade wieder zurück in eine Welt, in der Verträge mit Blut und nicht mit Tinte unterzeichnet werden.»

«The Independent»: Premierminister mit Demokratiedefizit

LONDON: Zur Entscheidung der Mitglieder der Konservativen Partei über die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson meint der Londoner «Independent» am Sonntag:

«Die Briten verstehen die Grundsätze der parlamentarischen Demokratie. Sie wissen, dass wir kein Präsidialsystem haben und dass sich die Autorität des Premierministers aus einer Mehrheit im Unterhaus ergibt. Sie wissen, dass derjenige, der zum Vorsitzenden der Konservativen Partei gewählt wird, über eine Mehrheit im Parlament verfügen wird und die Regierung somit weiterhin verfassungsgemäß und demokratisch geführt werden wird.

Eine Mehrheit der Bevölkerung - 56 Prozent laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Savanta - ist jedoch der Meinung, dass unmittelbar nach der Wahl des neuen Premierministers Parlamentswahlen abgehalten werden sollten. Hierfür gibt es gute Gründe. (...) Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es dazu kommt, nicht zuletzt, weil der Zustand der Wirtschaft dies zu einem gefährlichen Unterfangen für den neuen Premierminister machen würde. Aber sie oder er wäre gut beraten, sich des Demokratiedefizits, das in diesem Fall mit dem Amt einhergeht, bewusst zu sein - und entsprechend zu regieren.»

«NZZ am Sonntag»: Warnung vor russischen Falschinformationen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» beschäftigt sich mit der Wirksamkeit der westlichen Sanktionen gegen Russland:

«Was bewirken die Sanktionen gegen Russland? Wenig bis nichts, lautet ein weitverbreitetes Urteil im Westen. Eine Untersuchung der US-Universität Yale zeigt nun aber: Russlands Wirtschaft wird durch die Sanktionen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Forscher üben zudem harte Kritik an westlichen Medien und Experten. Diese würden oft ungeprüft die handverlesenen Wirtschaftsdaten des Regimes wiedergeben - oder bei fehlenden Zahlen wacklige Hochrechnungen anstellen. Damit spielten sie (Kremlchef Wladimir) Putin in die Hände. Der frühere Geheimdienstler weiß, welch' scharfe Waffe Falschinformationen sind. Besonders in unserer Wohlstandsgesellschaft, die nur allzu gerne einen Ausweg fände aus der Mühsal, welche die Sanktionen gegen Russland unseren Ländern bringen.

Natürlich stellen wir uns gerne auf die Seite der Freiheit und hängen eine ukrainische Flagge ins Stubenfenster. Aber wenn die Stube wegen des ausbleibenden Gases aus Russland kalt bleibt: Wäre es da nicht ganz praktisch, wenn die Sanktionen sowieso kaum nützen würden und wir wieder russisches Gas kaufen könnten? Solcher Defaitismus ist fatal.»