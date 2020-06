Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«NRC Handelsblad»: Trump schürt Gewalt

AMSTERDAM: Zu den Unruhen in den USA heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «NRC Handelsblad»:

«In der Summe ist das explosiv: die Einstufung von politischen Gegnern als Feinde der Amerikaner, von Kampf und Gewalt zu reden und zur bewaffneten Selbstverteidigung aufzustacheln. Wer denkt, dass das nicht viel zu bedeuten hat, sollte sich eine Auflistung des Nachrichtensenders ABC vom Wochenende anschauen. Die Journalisten fanden 41 Fälle, bei denen der Name und die Ideen von Donald Trump bei der Verübung oder Vorbereitung von Gewaltverbrechen eine Rolle spielten. (...)

Alle Sachverständigen, die US-Medien zufolge in der zurückliegenden Woche den Präsidenten gedrängt haben, sich wie ein Landesvater zu verhalten, um die Gemüter zu beruhigen, haben offensichtlich noch nie seine Tweets gelesen. Sonst hätten sie sich die Mühe sparen können.»

«Financial Times»: Trump kann Probleme der USA nicht lösen

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Mittwoch die Unruhen in den USA:

«Während einige Politiker, vor allem New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo, die Einheit des Landes betonen, versucht Donald Trump, eine Zwietracht schürende Geschichte von chaotischen, gewalttätigen Protestierenden zu fabrizieren, die Krieg führen gegen gute Polizisten. Die Amerikaner sollten ihm das nicht abkaufen. Die Tragödie von George Floyd ist, wie Cuomo es ausdrückte, ein weiteres Kapitel in einem Buch über die anhaltende Ungerechtigkeit und Ungleichheit in Amerika.

Der einzige Weg, diese Story von zwei unterschiedlichen Amerikas zu beenden, besteht darin, anzuerkennen, dass ethnische Zugehörigkeit und wirtschaftliche Ungleichheit eng miteinander verbunden sind. Die Überwindung der Covid-19-Krise, der Polizeigewalt, der Arbeitslosigkeit und der meisten anderen Probleme der USA wird es erforderlich machen, beide Seiten Amerikas einander näher zu bringen. Doch dieser Präsident hat gezeigt, dass er dazu nicht fähig ist.»

«NZZ»: Bei schwarzen Wählern hat Trump wenig zu verlieren

ZÜRICH: Das politische Kalkül von Präsident Donald Trump angesichts der Unruhen in den USA sei «offensichtlich und keineswegs abwegig», meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Er, der sich einst vom kleinen weißen Mann im amerikanischen Rust-Belt zum Präsidenten hatte wählen lassen, stellt sich erneut vor seine treue Anhängerschaft. Diese verspricht er zu beschützen vor dem Chaos der Unruhen, vor der Gewalt der Plünderer und den angeblichen Umsturzversuchen einer radikalen Linken, am liebsten mit dem Einsatz des Militärs unter seinem Oberkommando.

Das Versprechen von Sicherheit ist attraktiv. Wer hat schon Sympathien mit Plünderern und Brandstiftern? Da mag vielen die harte Hand des Präsidenten durchaus willkommen erscheinen. Gleichzeitig hat Trump wenig zu verlieren bei den empörten schwarzen Wählern und den Kritikern aus den gut ausgebildeten urbanen Mittelschichten, die jetzt auf die Straßen gehen. Mit deren Stimmen kann er sowieso nicht rechnen.»

«Der Standard»: Trumps Drohungen sind ein Schritt zu weit

WIEN: Zum Verhalten von US-Präsident Donald Trump nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz schreibt «Der Standard» am Mittwoch in Wien:

«Es war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Tötung von George Floyd durch Polizisten steht in einer langen Serie des Machtmissbrauchs der Behörden in den USA. Das Problem ist strukturell und existiert seit jeher. Die bisherigen US-Präsidenten haben ihm unterschiedlich beherzt zu begegnen versucht. Alle ohne nachhaltigen Erfolg. Das gilt auch für den ersten nichtweißen US-Präsidenten Barack Obama.

Die Bilder, die man nun vom aktuellen Präsidenten sieht, sind aber ein Kapitel für sich. Anstatt in alle Richtungen versöhnliche, vielleicht sogar selbstkritische Töne auszusenden, ließ sich Donald Trump mit Tränengas seinen Weg durch friedliche Demonstranten schießen - für den Fototermin vor der St.-John's-Kirche mit Bibel in der Hand.»