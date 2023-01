Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«WSJ»: Demokraten freuen sich auf Trumps mögliches Facebook-Comeback

NEW YORK: Ex-US-Präsident Donald Trump darf zu Facebook und Instagram zurückkehren. Dazu schreibt das «Wall Street Journal» am Freitag:

«Es stellt sich die Frage, wer darüber glücklicher ist: Trump oder die Demokraten? Wir vermuten Letztere, denn sie sind begierig darauf, den ehemaligen Präsidenten wieder im Zentrum der republikanischen Politik zu sehen. (...)

Die treuesten Trump-Fans mögen ihn zurück begrüßen, aber nicht so sehr wie die Demokraten und das Weiße Haus. Seit seinem Sieg im Jahr 2016 waren die Demokraten erfolgreich darin, gegen den Mann aus Mar-a-Lago anzutreten. Sie haben 2018 das Repräsentantenhaus, 2020 das Weiße Haus und 2021 den Senat zurückgewonnen, indem sie ihre Wähler gegen Trump mobilisiert haben. Sie haben hart dafür gearbeitet, ihm 2022 weiter die größte Aufmerksamkeit zu schenken, obwohl er nicht auf dem Wahlzettel stand. Das hat sich ausgezahlt, denn die Gewinne der Republikaner im Repräsentantenhaus (bei den Kongresswahlen im November) waren geringer als erwartet.

Die sehnlichste Hoffnung der Demokraten ist, dass Trump 2024 erneut (als Präsidentschaftskandidat) für die Republikaner kandidiert.»

«Hospodarske noviny»: Spaltung der Gesellschaft nicht vertiefen

PRAG: Zur am Samstag endenden zweitägigen Stichwahl um das Präsidentenamt in Tschechien zwischen dem früheren Nato-General Petr Pavel und dem populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis schreibt die Zeitung «Hospodarske noviny» aus Prag am Freitag:

«Was man sät, erntet man auch. An dieses Sprichwort sollten Andrej Babis und sein Team denken. Der Ex-Regierungschef führte eine widerliche Wahlkampagne voller Ungenauigkeiten und direkter Lügen. Er sprach die niedrigsten Instinkte an. Dass seine Kampagne unethisch war, bestätigen Marketing-Spezialisten. Doch auch die Widersacher des Milliardärs sollten auf die Bremse treten, wenn sie verhindern wollen, dass sich die Spaltung der tschechischen Gesellschaft immer weiter vertieft und amerikanische Dimensionen erreicht. In den USA ist der Politik- und Kulturkrieg so weit fortgeschritten, dass Demokraten und Republikaner nicht mehr miteinander reden - selbst wenn es um die wichtigsten nationalen Interessen geht.»

«Telegraph»: Macron sollte Kampfpanzer in die Ukraine schicken

LONDON: Der konservative britische «Telegraph» kommentiert am Freitag die Position Frankreichs bei den Lieferungen von Kampfpanzern in die Ukraine:

«Nun sieht sich der französische Präsident [Emmanuel Macron] isoliert unter den wichtigsten Nato-Anführern, weil er es versäumt hat, der Ukraine Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Deutschland ist mit der Entsendung von Leopard-Panzern Großbritanniens Beispiel gefolgt. Auch amerikanische Panzer sind auf dem Weg. Zusammengenommen können diese Kampfpanzer durchaus eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie wesentliche Offensiven in diesem Frühjahr ausgehen. Aber wieder einmal stellt Frankreich einen Ausreißer in der geeinten westlichen Front dar. [...]

In Zeiten, die so wichtig sind wie diese, sind solche Eskapaden eine gefährliche Selbstüberschätzung. Frankreich wirkt nun schwach, nicht stark. Herr Macron täte gut daran, sofort Panzer in die Ukraine zu schicken.»

«Jyllands-Posten»: Holocaust darf nicht in Vergessenheit geraten

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) schreibt anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags am Freitag:

«Es muss über den Holocaust informiert, gelehrt und gesprochen werden. Vieles deutet darauf hin, dass nicht genug getan wird. Bald sind die letzten Augenzeugen verschwunden, und es bleibt nur noch die Geschichte, die von anderen erzählt wird. Gleichzeitig nimmt der Antisemitismus zu. Es ist eine gemeinsame europäische Pflicht, eine Wiederholung des Geschehenen wo auch immer zu verhindern. Und es ist ganz einfach: Es erfordert, dass wir uns weiter informieren und darüber reden. Oft ist versucht worden, den Holocaust als etwas spezifisch Deutsches zu erklären, einen mit dem Nazi-Regime und dem Zweiten Weltkrieg verbundenen Kurzschluss. Aber im Gegenteil ist es unbestreitbar, dass der moralische Zusammenbruch der europäischen Zivilisation und Geschichte, den der Holocaust als Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, unser aller ist. Daher ist es auch unsere gemeinsame Verantwortung.»

«Correio da Manhã»: Was wird Selenskyj als Nächstes fordern?

LISSABON: Zur Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an die Nato, neben der angekündigten Lieferung schwerer Kampfpanzer auch Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge zu schicken, schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Freitag:

«Kaum hatten die Alliierten ihm den kleinen Finger gereicht, da verlangt der ukrainische Präsident schon die ganze Hand. Vom Westen die Lieferung von Kampfflugzeugen und Langstreckenraketen zu fordern, kurz nachdem man die Panzer-Zusage erhalten hat, ist eine schlimme Erpressung seitens der Machthaber in Kiew. Und es ist vor allem ein leichtfertiger Affront, der Moskau dazu veranlassen wird, mit neuen Angriffen wie die gestrigen zu reagieren. Angriffe, die töten, die grundlegende Infrastruktur zerstören und das Leben im Winter zur Hölle machen. Man muss sich fragen: Was wird Selenskyj als Nächstes fordern?»