Zahl der Verkehrstoten auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren

Von: Redaktion DER FARANG | 04.01.20

THAILAND: Die Zahl der Verkehrstoten an den sogenannten sieben gefährlichen Tagen zu den Neujahrsfeiertagen ging gegenüber den Feiertagen 2018/19 um fast 20 Prozent (373) zurück, den niedrigsten Stand seit fünf Jahren.

Am Donnerstag starben auf den Straßen des Landes 45 Menschen, 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei 354 Unfällen erlitten 359 Menschen Verletzungen. Die meisten der an den Unfällen beteiligten Fahrzeuge waren mit 83 Prozent Motorräder, berichtete der stellvertretende Innenminister Niphon Bunyamanee am Freitag unter Berufung auf das Road Safety Directing Center. Vom 27. Dezember bis 2. Januar gab es landesweit insgesamt 3.421 Verkehrsunfälle mit 3.499 Verletzten. Bangkok verzeichnete mit 15 die meisten Todesfälle und Songkhla mit 116 bzw. 121 die meisten Unfälle und Verletzten.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Verkehrsunfälle um 370 zurück. Die Zahl der Todesfälle und Verletzten war ebenfalls um 90 bzw. 393 niedriger als im Vorjahr. Alkohol am Steuer und Geschwindigkeitsüberschreitung waren die Hauptursachen für die Unfälle. 230.603 Personen wurden wegen Verkehrsdelikten angeklagt. Laut dem Sprecher des Gerichtshofs, Suriyan Hongwilai, wurden vom 27. Dezember bis 2. Januar 25.376 Verkehrsverstöße, meistens Alkohol am Steuer, an Gerichte weitergeleitet. 23.723 Fahrer mussten sich wegen Alkohol am Steuer verantworten.