Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.18

PHUKET: Eine luxuriöse Yacht geriet am späten Samstagnachmittag in Brand. Alle neun britischen Passagiere wurden gerettet.

Laut Wiwat Chidcherdwong, Chef der Marinebehörde in Phuket, wurde der Katamaran mit dem Namen „Emmjay” gegen 17 Uhr in der Bucht Ao Kung bei einem Gewitter von einem Blitz getroffen. Die MJ-Yacht mit vier Frauen und fünf Männern an Bord hatte die Heaven Marina im Stadtteil Thalang verlassen, bevor sie in Brand geriet. Alle Passagiere wurden gerettet und mit Fischerbooten in den Jachthafen gebracht. Der Katamaran wurde bei dem Brand komplett zerstört.