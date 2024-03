Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.24

PHUKET: Eine 21-jährige Luxusvilla-Managerin in Phuket wurde festgenommen, nachdem sie einen Raubüberfall vorgetäuscht hatte, um den Verlust von Kundengeldern zu vertuschen. Sie gestand, eine Geschichte über einen Überfall erfunden zu haben, um ihre Veruntreuung von 100.000 Baht zu verheimlichen. Die Polizei deckte die Lüge auf.

Die Managerin hatte behauptet, von einem Messer bewaffneten Angreifer überfallen und ausgeraubt worden zu sein, als sie mit ihrem Motorrad vom Arbeitsplatz nach Hause fuhr. Sie fügte sich sogar eine Wunde am Bein zu, um ihre Behauptungen glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Laut dem Bericht von 'KhaoSod' gab sie an, das Geld ihrer Kunden in Devisenhandel investiert und dabei verloren zu haben.

Polizei deckt Lüge auf

Die Polizei von Kamala unter der Leitung von Oberst Somsak Thongkliang wurde jedoch durch Unstimmigkeiten zwischen der gemeldeten Straftat und den physischen Beweisen misstrauisch. Eine gründliche Untersuchung, bei der auch die Zeitstempel der von der Managerin bereitgestellten Fotos überprüft wurden, deckte die Täuschung auf.

Die Frau gab schließlich zu, die Geschichte erfunden zu haben, um ihren Arbeitgeber zu täuschen. Sie hoffte, das verlorene Geld durch Investitionen an der Börse zurückgewinnen und es zurückzahlen zu können, bevor jemand den Verlust bemerkte.

Schnelle Aufklärung durch Polizei

Ihre Pläne wurden jedoch durch die Effizienz und Gründlichkeit der Polizei bei der Aufklärung des Falles zunichtegemacht. Die Managerin hatte die Fähigkeiten der Ermittler unterschätzt, den Fall so schnell zu lösen.

Veruntreuung von Kundengeldern ist in Thailand ein weit verbreitetes Problem. Viele Angestellte in der Tourismusbranche haben Zugriff auf beträchtliche Summen und sind in Versuchung, sich daran zu vergreifen. Die Strafen für solche Delikte sind in Thailand jedoch hart. Bis zu 10 Jahre Haft sind möglich.